ایران تنها در پی صادرات برق نیست؛ درصدد انتقال دانش فنی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر رضا اردکانیان وزیر نیرو امروز در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق سوریه، صلح و آرامش در منطقه را وابسته به توسعه در منطقه دانست و گفت: این توسعه تنها در شرایطی حاصل می شود که کشورهای منطقه با یکدیگر همکاری دو جانبه داشته باشند البته منظور از همکاری بین کشورهاتنها محدود به فروش محصول نمی شود چرا که این روند بین بسیاری از کشورها وجود دارد اما آنچه مدنظر است روابطی بیش از فروش کالا و خدمات است.

اردکانیان افزود: روز گذشته با عملیات سنکرون شبکه برق ایران و عراق، شبکه برق دو کشور با یکدیگر هم فاز شد. البته در گذشته با سوریه هم همکاری هایی داشتیم که مجدداً این همکاری ها را از سر گرفته ایم.

وزیر نیرو با بیان اینکه همکاری ایران و سوریه تنها محدود به ساخت نیروگاه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده این کشور نیست، تصریح کرد: طی تفاهم نامه ای که با سوریه داشتیم قرار است بهبود شبکه توزیع برق و همچنین کاهش تلفات برقی و در نهایت آموزش نیروی انسانی و همکاری در سطح مدیریت را مدنظر داریم.

به گفته این مقام مسئول، صنعت برق می تواند نقش پررنگی در روند توسعه یافتگی ایفا کند. در این راستا امکان تبادل انرژی بین ایران و تمام کشورهای همسایه آن در قالب یک برنامه ریزی بلندمدت وجود دارد. این در حالی است که ایران تنها در پی صادرات برق نیست بلکه خواهان انتقال دانش و تجربه فنی خود نیز هست.

وی مدت زمان تفاهم نامه میان ایران و سوریه را یک برنامه سه ساله خواند و یادآور شد: کارگروه مشترکی با هدف رسیدگی به برنامه های این تفاهم نامه شکل می گیرد که به طور منظم جلساتی را در راستای برنامه ریزی در تهران و دمشق برگزار می کند.

اردکانیان گفت: با توجه به این که زیرساخت های موجود برای تولید و انتقال برق در عراق وجود دارد می توان با استفاده از این زیرساخت ها، شبکه برق ایران و سوریه را از طریق عراق متصل کنیم.

در ادامه این مراسم، خربوطلی، وزیر برق سوریه با بیان اینکه امسال در نمایشگاه بین المللی برق ایران حضور دارم که این حضور با دعوت وزیر نیروی ایران انجام شده است، گفت: البته هدف اصلی حضور در این سفر، پیشنهاد وزیر نیروی ایران با هدف راه اندازی کمیته مشترک بین وزارت نیروی عراق و وزارت برق سوریه بود.

به گفته این مقام سوری، هدف اصلی از امضای این تفاهم نامه، بومی سازی فناوری صنعت برق در سوریه است که براساس توافقاتی که کردیم، بستر انتقال تجربه و آموزش نیروی انسانی ماهر در سوریه فراهم می شود. همچنین قرار است مرکز هماهنگی در وزارت برق سوریه که ۱۰ سال پیش متوقف شده، دوباره راه اندازی شود.