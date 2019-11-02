به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین رونمایی از دیوارنگارههای لانه جاسوسی سابق آمریکا که صبح امروز (شنبه) با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه ربیعالاول و سپاسگزاری از خداوند به دلیل فرا رسیدن چهلمین سال پایان دادن به این مکان گفت: اینجا سالها محلی برای تلاش علیه منافع کشور بوده است.
وی افزود: آمریکا برای دو شخصیت تضادگونه است، آمریکا مستقیم یا با واسطه در اکثر جنگها طی گذشته ۴۰ سال در منطقه و جهان اسلام نقشآفرینی کرده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: هشت و نیم میلیون نفر کشته حاصل دخالت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا در جنگها است.
سردار سلامی افزود: آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح و مهمترین طرف شرکت کننده در جنگهای جهان است ولی در گفتار مقامات ایالات متحده از امن شدن جهان صحبت میشود.
وی اظهار داشت: توان نظامی آمریکا نشان میدهد که در این کشور چیزی جز ایجاد فرصت برای نابودی سیاره زمین وجود ندارد. در حالی که آنها صحبت از مقابله با تولید سلاحهای کشتار جمعی میکنند و اولین کشوری هستند که به سلاح هستهای دست یافته و از آن استفاده کردند.
فرمانده کل سپاه اظهار داشت: همه دستگاههای شکنجه توسط آمریکاییها ساخته و به رژیمهای دیکتاتور و مستبد ارسال میشود. آیا این حقوق بشر است؟
سردار سلامی افزود: آمریکاییها از آزادی و دموکراسی سخن میگویند ولی همه دیکتاتورهای عالم مهرههای بازی شطرنج آنها در جهان هستند. دیکتاتور هایی مانند شاه ایران و پادشاهان مرتجع در کشورهای اسلامی عوامل آنها بوده و هستند و در هر نقطه عالم کودتایی رخ میدهد توسط واشنگتن اجرا میشود.
وی با اشاره به انجام کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در ایران که به حاکمیت شاه برای ۲۵ سال منجر شد، افزود: اقدام آمریکا در کودتا و بقای محمدرضا شاه باعث عقب ماندگی ایران شد و خوی استعماری را گسترش داد.
فرمانده کل سپاه گفت: آیا رژیمی که طراح کودتا در کشورهای مختلف است، می تواند پرچمدار دموکراسی در جهان باشد؟ به نظر میرسد باید در تعریف واژه ها و مفاهیم در ادبیات سیاسی با نگاه آمریکایی تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
سردار سلامی اظهار داشت: این ارمغان آمریکا برای کشورها است که در حرف با تروریسم مبارزه می کند ولی رئیس جمهور فعلی میگوید که اوباما موسس داعش است، داعشی که بزرگترین جنایات بشر در تاریخ به نام آن ثبت شده و از دریچه دوربین به جهان مخابره شده است.
وی با اشاره به بحران سوریه ادامه داد: آیا جهان می تواند واقعیتهای سوریه را نادیده بگیرند؟ آیا آواره شدن مردم سوریه در کشورهای دیگر، تبدیل شدن این ملت عزیز به ملت فقیر و تشدید ناامنی در عراق، حمله به کارخانه سرم سازی در سودان و زدن هواپیمای ایرانی با ۲۹۰ مسافر را میتوان نادیده گرفت.
فرمانده سپاه گفت: آمریکا مجبور شده است فضای راهبردی خود را به عرصه عملیاتی تغییر دهد و همراهان این کشور در منطقه دیگر قادر به حفظ منافع ملی واشنگتن نیستند.
سردار سلامی خاطرنشان کرد: آمریکا در نقاط عالم، منافع حیاتی برای خود تعریف کرده و این موضوع باعث شده که در جغرافیای جهان به افزایش قدرت نظامی دست بزند.
وی ادامه داد: آمریکا دیگر نمیتواند دستاوردهای سیاسی خود را در حوزه اقتصادی تسری دهد چراکه بودجه هزینه کردش از منافع اقتصادی افزایش پیدا کرده و دیگر موازنه برقرار نیست.
فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار داشت: آمریکاییها هرچه بیشتر تلاش میکنند، بیشتر شکست می خورند. سالهاست که دیگر جهان شاهد پیروزی برای آنها نیست و اقداماتشان تبدیل به موفقیت نمیشود.
سردار سلامی ادامه داد: شرایط طوری شده که آمریکا هزینه میکند و دشمنانش طعم پیروزی را میچشند و به رغم تلاش واشنگتن دیگران از آن استفاده میکنند.
سردار سلامی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان آغاز مبارزه با استکبار در جهان بود، تصریح کرد: آیا کشوری که قدرت انهدام چندین باره کره زمین با سلاح هستهای را در اختیار دارد، میتواند در این تناقض زندگی کند که مقابله کننده با توسعه سلاحهای هستهای باشد.
وی ادامه داد: آمریکایی که ناامنی را به جهان آورده و به ویران شدن تهدید میکند، آیا میتواند دم از امنیت جهان بزند؟ آیا آمریکا میتواند مانع از گسترش انرژی صلح آمیز برای سایر کشورها ازجمله ایران باشد.
فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار داشت: آمریکا در حالی از حقوق بشر سخن میگوید که در همه نقاط دنیا این اتفاق را نادیده میگیرد و به این حقوق حمله میکند. آیا حمله به عروسی ها در افغانستان، هجوم شبانه نیروهای نظامی آمریکا به خانه های مردم عراق در نیمه های شب و لرزان کردن قلبها و دستهای کودکان، حقوق بشر است؟
سردار سلامی ادامه داد: زندان های مخوف گوانتانامو، ابوغریب، زندان هایی در اروپا و اقصی نقاط جهان و همچنین زندان های کشف نشده آیا نمادها و نشانه های حقوق بشر هستند؟ این یک توصیف جدید از حقوق بشر است که در ادبیات آمریکاییها وجود دارد. نگاه به جهان از لنز آمریکا به این معنی است که هیچ نقطه از جهان حق حیات شرافتمندانه، آزاد، ایمن و عزتمندانه را ندارد.
وی گفت: آمریکاییها معتقدند که تمامی جهان باید هزینه ابرقدرتی آنها را تحمل کند. آیا جهان این واقعیت های تلخ را خواهد پذیرفت؟
فرمانده کل سپاه اضافه کرد: رژیمی که خود ناقض حقوق بشر بوده و از رژیمهای دیکتاتوری در جهان و همچنین حاکمان مرتجع جهان اسلام حمایت میکند، در روی کار آمدن دیکتاتورها نقش داشته و یا از آنان حمایت میکند، میتواند پرچمدار دموکراسی باشد؟
سردار سلامی خاطرنشان کرد: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب بزرگ ایران در مدار فرسایش قدرت قرار گرفته است چرا که آمریکا مجبور شده است از فضای راهبردی به فضای عملیاتی تغییر مأموریت بدهد. همراهان آمریکا در جهان و بخصوص در منطقه غرب آسیا دیگر نمی توانند منافع این کشور را در منطقه «ماورای بحار» تامین کنند.
وی یادآوری کرد: آگاه شدن ملت ها و خیزش فراجغرافیایی علیه آمریکا باعث شده است که آنها مستقیماً گسترش بیش از حد قدرت نظامی بدهند. آمریکاییها در مارپیچ نزولی قدرت گرفتار شدند. مکانیسم تبدیل پیروزی های سیاسی و نظامی به پیروزی های اقتصادی در ذهن تصمیمگیران آمریکایی دههها است که کارکرد خود را از دست داده است. در جهان مرسوم بوده است که دیگران هزینه می کردند و آمریکا از مواهب آن برخوردار می شد ولی امروز دقیقاً ماجرا عکس این موضوع شده است.
فرمانده کل سپاه گفت: این موضوعات به شکل گیری مارپیچ نزول اولیه در قدرت آمریکا کمک کرده است. آمریکاییها در فلسفه های سیاسیشان شکست خورده اند چراکه فلسفه سیاسی آنها مبتنی بر غارت ثروتهای مادی و معنوی کشورها برای برتری آنها در جهان بوده است، که خود این موضوع نه تنها قدرت ساز نبوده بلکه دشمن ساز است.
سردار سلامی گفت: فلسفه سیاسی امریکا برعکس موفقیت، در مقابل آنها تولید مقاومت می کند و امروز شاهد این هستیم که مردم در مقابله با ایالات متحده در حال سازماندهی و شکل دهی خود هستند. شما شاهد تندیسهای زنده مقاومت در نقاط مختلف هستید. عرصه مقاومت سیال بوده و در حال حرکت است. مرزهای خود را گسترش میدهد و تولید مخاطرات ناشناخته برای آنها میکند.
وی افزود: سرزمین ها ناامن و پرهزینه هستند و دیگر آمریکاییها نمیتواند یکسویه با هزینه دیگران منافع ببرند. فلسفه سیاسی آنها تبلور نداشتن یک عقل سیاسی در آنهاست. آنها توان فیزیکی قدرت برای تبدیل موفقیت هایی خارج از آن را ندارند به همین دلیل فاقد استراتژی برای ادامه حرکت هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنها به درجهای از ناتوانی رسیدهاند که دارای قدرت هستند ولی تدبیری برای نشاندن درست آن در جای خود ندارند و این به معنی زوال قدرت است. آمریکاییها وقتی گسترش بیش از حد پیدا میکنند، با مشکل چرخش نیرو مواجه میشوند و در نهایت قدرتشان خسته، پوسیده، کهنه، فرسوده و پرهزینه میشود.
سرلشکر سلامی ادامه داد: وقتی آمریکاییها نتیجه نمیگیرند قدرتشان افسرده و ناامید میشود. این همه میدان باز در این منطقه برای فعالیت وجود دارد اما آنها مجبور میشوند که هرچه میسازند را خود خراب کنند.
وی افزود: آمریکاییها در افغانستان گروههای تروریستی را ساختند و در نهایت مجبور شدند خود آن را نابود کنند. سرکرده داعش را خود پرورش دادند و درنهایت خود او را منهدم کردند. این مثل بازی کودکان است که خانه میسازند و خودشان آن را خراب میکنند.
فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرد: تفکر و تصمیمی که بتواند قدرت را در آمریکا یه حرکت دربیاورد وجود ندارد و از همین رو قدرت به عکس خود تبدیل میشود. قدر از نظر فیزیکی یک کمیت برداری بوده و از اندازه و جهت برخوردار است. اگر جهت اعمال قدرت درست هدایت نشود، صاحب خود را از بین میبرد.
سردار سلامی با اشاره به مهم بودن فهم ما از برداری بودن کمیت قدرت اضافه کرد: دشمنان آمریکا با اندک اعمال قدتی می توانند یک نابالانسی در سیستم ایجاد کنند. مفهوم واقعی قدرت این است که بتوانیم با اندک قدرتی نتیجه بزرگی بگیریم.
وی اظهار داشت: قدرت مانند قانون پاسکال است که یک راننده با فشار دادن پدال روی یک سطح مقطع کوچک پدال، بتواند وزن بزرگی را حرکت داده و مثلا یک کامیون چند تنی را تخلیه کند.
فرمانده سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه فهم مسئله قدرت بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: امروز ما دارای این فهم از قدرت هستیم. ما از یک میدان تدبیر مرکزی برخورداریم. میدانی که میتواند مغناطیسی قوی و پرجاذبه از تمام انرژیها متراکمی که علیه استکبار بسیج شده است را استفاده کند.
وی افزود: این موضوع به فلسفه قدرت ما بازمیگردد. فلسفه قدرت ما عدالت، کرامت انسان برای همه، آزادی، آگاهی و شرافت برای همه ملتها است. این فلسفه دوست ایجاد میکند و موجب میشود که انسانی هزاران مایل دورتر از ایران مانند ما اندیشیده، در حمایت از آرمانهای ما عمل کرده و صحنه را در دست میگیرد، چون آرمان مقدس است، کسی که به آن باور داشته باشد، حاضر است کشته شود. اگر کسی حاضر به کشته شدن باشد، شکست ناپذیر است.
سردار سلامی افزود: ما جمعی حاضر برای کشته شدن برای آرمانمان هستیم. این کشور که آرمان دارد نه از چیزی میترسد و نه از تهدید و تطمیع واهمه دارد. این ملت در ذهن، قلب و ایمان خود به این باور رسیده است. این باور که قدرت ما معنوی است، چراکه از کشته شدن در راه اهداف و آرمان مقدسمان نمیترسیم.
وی تصریح کرد: در جوامع استکباری چنین روحیهای وجود ندارد و میتوان از نیروهای آنها پرسید که چقدر برای کشته شدن آماده هستند. باید بازنگری و بازتعریفی در فلسفه سیاسی خود ایجاد کنند. جهان بسیار بزرگتر از آمریکا شده و باید آنها روابط خود را با آن بازتعریف کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: دیگر آمریکا در هیچ چیزی اولین نیست و قدرت، سیاست، منطق، جغرافیا را از دست داده است؛ این مولفهها در سراسر گیتی توزیع شده است. جهان امروز دیگر سلسله مراتبی نیست. در جهان امروز دیگر کشوری در راس قرار ندارد که دستور بدهد و دیگران برای ترجیحات او دست به کنشگری بزنند.
سردار سلامی اظهار داشت: امروز شاهدیم که علاوه بر دشمنان آمریکا دوستان واشنگتن نیز دیگر بر اساس ترجیحات سیاسی آن عمل نمیکنند و این شکستهای راهبردی این کشور است که به تدریج خود را در میدان نشان میدهد.
وی اضافه کرد: ملت ایران امروز در زیباترین و طلاییترین دوران حیات خود ظرف صدها سال گذشته زندگی میکند. ملت ایران ملتی است سرافراز، سربلند، مقاوم، قدرتمند، آگاه، با ایمان، صاحب تجربه مبارزات بزرگ، صاحب تجربه شکست دادن قدرتهای بزرگ و تجربه شکست نخوردن از ائتلافهای بزرگ، که موجب ایستادن در ارتفاع بلندی از موفقیت شده است.
فرمانده کل سپاه بیان کرد: ایران به هیچ نقطهای از جهان چشمداشت ندارد ولی قلمرو قدرتش را تا آنجا توسعه میدهد که هر دشمنی بخواهد از هر نقطهای بهعنوان مبدا علیه منافعش استفاده کند، آن مبدا ویران خواهد شد. بنابراین نگاهمان به فراتر از مرزها به این عنوان است که میدان تاثیر قدرتمان را آنقدر امتداد دهیم تا در هر نقطهای که دشمن بخواهد توطئهای بپا کند آن نقطه را مورد هدف قرار دهیم.
سردار سلامی ادامه داد: ما توانایی این مسئله را یافتهایم و در متن تحریمها، فشارها و محاصرهها رشد کردهایم. این رشد را همه دوربینها میبینند و آن را منعکس میکنند. امروز ما هم صاحب قدرت بوده و هم اراده اعمال آن را داریم.
وی تصریح کرد: ما هم اراده، قدرت و هم ظرفیت تحمل هر منازعهای را داریم. ملت ایران در خود ظرفیتهای عجیب و عظیمی ایجاد کرده است. اقتصاد این جامعه در اثر تحریمهای جهانی نهتنها فرونپاشید، بلکه جان گرفت.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: اقتصاد ایران امروز با حیات مجددی روبرو بوده که نه متکی به نفت است و نه دیگر متکی به قدرتهای اقتصادی بزرگ است.
سردار سلامی افزود: قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی ما به هم پیوند خورده و امروز میتوان به آن افتخار کرد. امروز میتوانیم به ظهور قدرت جدیدی به نام ایران در جهان به نام ایران سخن بگوییم.
وی اظهار داشت: ما شاخصهای ظاهری که جهان برای قدرت تعریف میکند را داریم. علاوه بر آن ما برای خود از یک تفاضل استثنائی برخورداریم که بسیاری از کشورهای جهان برخوردار نیستند و آن نیز ایمان حقیقی و باورهای درونی یک ملت به قلههای بلندی است که باید فتح کند.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: ملت ایران نشان داده است که در تبعیت رهبر عزیز انقلابش مسیرهای سخت را سادهتر پیموده و هدفهای بزرگ و سخت را زودتر محقق میکند. ایرانیها ملت فتح قلههای دست نایافتنی و غلبه بر بحرانهای به ظاهر سخت هستند. این برای ملت ایران بزرگترین ظرفیت قدرت است و ما امروز از آن استفاده میکنیم.
سردار سلامی افزود: ما از جوانانمان برای پیشرفتهای عظیم علمی و فناوری و از مردان و زنان قهرمان و دلاورمان برای امن کردن این سرزمین و حمایت از دیگر مردم مظلوم در جهان تشکر میکنیم. ما امروز برای جهان مبشر رحمت و آزادی بوده و پناهگاهی برای مظلومان عالم هستیم.
وی بیان کرد: منطق، دین، ملت ما قدرت ما بوده و رهبر عزیز انقلاب منبع قدرت ماست. ما فقط به موشکهای خود تکیه نداریم. هرچند به اندازه کافی و بیش از نیاز آنها را ذخیره کردهایم. هدفهای ما مشخص و روشن هستند. نیروهای ما کاملا مهیا و آماده هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: راه ما این است که ابتدا با منطق خود با جهان صحبت میکنیم. آرزوی سربلندی برای ملت ایران و سایر ملل آزاده که امروز تحت ظلم استکبار و تروریسم وابسته به آن هستند.
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