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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

گمرک ایران اعلام کرد

صاحبان کالاهای گروه ۴ برای ارائه مدارک به گمرک تا فردا مهلت دارند

صاحبان کالاهای گروه ۴ برای ارائه مدارک به گمرک تا فردا مهلت دارند

فردا آخرین مهلت برای ارائه اسناد و مدارک لازم جهت بررسی وضعیت پرونده های کالاهای گروه ۴ دارای ثبت سفارش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه ای آخرین مهلت ارائه اسناد و مدارک جهت بررسی وضعیت کالاهای گروه ۴ را فردا ۱۲ آبان ماه اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به ضرورت رسیدگی به مشکلات کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، تمامی صاحبان کالاهای گروه ۴ که دارای (ثبت سفارش) بوده لیکن به هر دلیلی از جمله مشکل عدم تأیید منشأ ارز، اتمام تاریخ مجوز ثبت سفارش مربوطه، اتمام تاریخ مصوبه مربوطه و... موفق به اظهار یا ترخیص کالا نشده‌اند، حداکثر تا تاریخ ١٢ آبان ١٣٩٨، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله تصویر مجوز ثبت سفارش و تصویر قبض انبار کالای مربوطه به دفتر واردات گمرک ایران اقدام نمایند.

شایان ذکر است این مهلت قابل تمدید نیست.

کد مطلب 4761021
سمیه رسولی

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