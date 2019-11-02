به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله شمسایی پیش از ظهر شنبه در جلسه پدافند غیرعامل که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد برضرورت تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل استان‌ها تأکید و اظهارکرد: مطالعات پایه‌ای در زمینه پدافند غیرعامل در سطح استان‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: مطالعات پایه غیرعامل در سطح استان‌ها زمینه ارائه الگویی مناسب برای توسعه دفاع محور کشور، کمک به تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل به صورت موزاییکی می‌شود.

مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور به طرح جامع پدافند غیرعامل نیز اشاره و بیان کرد: طرح پدافند غیرعامل استان‌ها سندی راهبردی با چشم انداز بلندمدت است که پس از شناخت همه جانبه وضعیت استان، تهدیدات و آسیب‌ پذیری آنها، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌های کلان توسعه‌ای منطبق با اصول پدافند غیرعامل تبیین و در قالب نقشه راه ارائه می‌شود.

۷۰ درصد طرح جامع پدافند غیرعامل گیلان آماده شده است

شمسایی در ادامه تصریح کرد: دفاع غیرعامل مجموعه اقداماتی است که از یک طرف توان دفاعی را در زمان بحران افزایش داده و از طرف دیگر پیامدهای بحران را کاهش می‌دهد.

مدرس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه تراکم جمعیت در استان گیلان با ۱۷۷ نفر در هر کیلومتر مربع جایگاه سوم در ایران را دارد، افزود: ۳.۲جمعیت کشور متعلق به گیلان است و متوسط رشد سالیانه جمعیت این استان ۰/۴ درصد و در جایگاه بیست و پنج کشور در مقایسه با سایر استان‌ها قرار دارد که دارای پایین ترین میزان نسبت جنسیتی در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه دبیر شورای امنیت کشور استان گیلان را از استان‌های دارای بار امنیتی عنوان کرد و افزود: دغدغه‌ای از لحاظ امنیت در سطح گیلان وجود ندارد و بر اساس ارزیابی‌های وزارت کشور امنیت در این استان دارای وضعیت مطلوب است.

شمسایی تاکید کرد: استان گیلان منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش محسوب می‌شود و طرح جامع استان ۷۰درصد انجام شده است.