دموکرات ها به تصویب لایحه حمایت مشروط از جنگ عراق خوش بین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"آسوشیتدپرس"، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت : برای نخستین بار رئیس جمهور باید به خاطر این جنگ در عراق پاسخگو باشد و بوش نمی خواهد با این واقعیت روبه رو شود.

انتخابات ماه نوامبر(آبان 85) به دموکرات ها امکان داد که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار گیرند و رهبری جنگ توسط بوش و اوضاع نظامیان آمریکایی در عراق را به رای بگذارند،اما بوش همواره گفته است که براستراتژی خود برای پیروزی در جنگ ادامه خواهد داد ولایحه پیشنهادی دموکرات ها مبنی بر عقب نشینی از عراق را وتو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بوش دیروز در این باره گفت : این اقدام دموکرات ها به این معناست که فرماندهان ما در وسط میدان جنگ، باید جهت گیریهای جنگ را از قانونگذاران دریافت کنند که 6000 مایل با منطقه جنگی فاصله دارند.

وی افزود: این اقدام برتری قابل توجهی را برای دشمنان ما و خطر بزرگی را برای نیروهای ما در پی خواهد داشت.

درهمین رابطه "استنی هویر"، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان گفت : دموکرات ها لایحه را برای بوش خواهند فرستاد به این امید که وی تغییری در قلب و فکر خود به وجود آورد،اما وی افزود: دموکرات ها چنین انتظاری ندارند.

"هویر" گفت: ما بسیارامیدواریم که رئیس جمهور این لایحه را امضا کرده؛ تغییری در فکر خود به وجود آورد و درک کند که این لایحه در واقع فرصتی برای ورود به سیاست و رویکرد جدیدمان در قبال عراق است.

"آسوشیتد پرش"به نقل از دیک چنی نوشت : بعضی از دموکراتها معتقدند که مخالفت شدید با استراتژی جدید در عراق سیاست خوبی است.

وی افزود: این رویکرد آنها تنها جنبه شعار انتخاباتی دارد و آنها در پی آنند تا با این روش کرسیهای بیشتری را در انتخابات بعدی به دست آورند.

چنی گفت : اینکه آنها می گویند که جنگ در عراق شکست خورده است به خاطر این است که فکر می کنند این نوع انتقادها باعث برتری سیاسی انها می شود.

دموکرات ها اظهارات چنی در این باره را رد کرده اند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و هری رید، رهبر اکثریت سنا دو روز پیش در بیانیه‌ مشترک گفتند: توافق حاصل شده بین مجلس نمایندگان و سنا سیاست‌های شکست خورده رئیس ‌جمهور را در عراق وتعهد نامحدود وی برای حفظ نیروهای آمریکایی در عراق را رد و یک سیر جدید برای پایان دادن مسئولانه به این جنگ ترسیم می ‌کند.

با وجود تهدید بوش به وتو کردن قانون بودجه‌ اضافی دموکرات‌ ها درباره عراق، دیروز دموکرات‌ های حاضر در کنگره آمریکا نسخه‌های متفاوت این قانون در مجلس نمایندگان و سنا (از جمله تفاوت در جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از عراق) را با هم ادغام کرده و پیش نویس نهایی قانون مشروط بودجه اضافی جنگ در عراق را تدوین کردند.

براساس این پیش نویس،‌ بودجه‌ 120 میلیارد دلاری، خروج اکثر نیروهای نظامی آمریکا از عراق باید از اول اکتبر 2007 ( 9 مهر ) آغاز شود.

در این پیش نویس با ترسیم یک هدف غیر الزام‌آور عنوان شده که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید تا اول آوریل 2008 (12 فروردین 1387 ) به پایان برسد.