نظريه " مردم سالاري ديني " را ايران مطرح كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از دبيرخانه همايش ، دبير نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني گفت: از مهمترين چالش هاي نظري مردم سالاري ديني در كشور ، نبود تعريف روشن و مشترك از اين مفهوم در ميان عالمان و روشنفكران ديني است.

دكتر محمد باقر خرمشاد كه در آستانه برپايي " نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني " سخن مي گفت ، افزود: نظريه مردم سالاري ديني موافقان و مخالفان قابل توجهي ميان عالمان ديني و روشنفكران ديني دارد.

وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات مفهوم نظريه مردم سالاري ديني ، جوان بودن اين نظريه است خاطرنشان ساخت: هر چند مباني اين نظريه از آغاز جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظريه ابتكاري درداخل نظام شكل گرفت. اما اين نظريه در چند سال اخير به شكل جدي مطرح شده است.

خرمشاد گفت: با وجود تعريف حداقل گرا وحداكثر گرا از دموكراسي ارايه دهندگان نظريه مردم سالاري ديني قصددارند درمدل نظريه مردم سالاري ديني، رابطه دين و دموكراسي را مشخص كنند.

" نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني " به همت دانشگاه علامه طباطبايي و نهاد نمايندگي مقام رهبري در دانشگاهها و با همكاري مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و وزارت امور خارجه روزهاي 9 و 10 دي ماه امسال در سالن اجتماعات وزارت امورخارجه بر پا مي شود.