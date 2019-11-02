یکی از رهبران سبزهای آلمان تهدید به مرگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گروه راست افراطی لشکر سلاح اتمی با ارسال ایمیل به «چم اوزدمیر» از سران حزب سبزهای آلمان، وی را تهدید به مرگ کرده است.

گروهی که خود را «لشکر سلاح اتمی» خوانده به این نماینده پارلمان خبر داده که نام او در رأس لیست مرگ قرار گرفته است.

نکته جالب اینکه گروهی با همین نام و با گرایش راست افراطی در آمریکا وجود دارد و گفته می‌شود که اکنون در آلمان نیز فعال شده است.

در ایمیلی که هم‌اکنون در اختیار پلیس آلمان قرار گرفته، گروه یادشده سیاستمدار ۵۳ ساله حزب سبزها را این‌گونه تهدید می‌کند: «هنوز قطعی نیست که شما را کی و کجا اعدام کنیم. شاید در یک گردهمایی عمومی باشد و شاید هم در محل سکونت به سراغ شما بیاییم».

چم اوزدمیر، به خاطر مخالفت جدی با بیگانه‌ستیزی، خشم و نفرت نیروهای راست افراطی را برانگیخته است،

اما افزون بر آنها ناسیونالیست‌های هوادار رجب طیب اردوغان نیز بارها او را به مرگ تهدید کرده‌اند، و به همین خاطر تحت حفاظت پلیس زندگی و فعالیت می‌کند.

اوزدمیر به رسانه‌های گروهی گفته است: «من از حمایت پلیس سراسری آلمان برخوردار هستم. اما بسیاری از سیاستمداران محلی و فعالان متعهد از چنین حمایتی برخوردار نیستند».