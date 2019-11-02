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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۱۱

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

تسهیل مدیریت بحران از اصول اصلی و اولویتهای پدافند غیرعامل است

تسهیل مدیریت بحران از اصول اصلی و اولویتهای پدافند غیرعامل است

یاسوج- مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: تسهیل مدیریت بحران از اصول اصلی و اولویتهای پدافند غیرعامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر شنبه در نشست پدافند غیر عامل استان افزود: ارتقای پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیتهای ضروری اصول اصلی پدافند غیرعامل است.

وی با بیان اینکه باید برای تحقق این اصول برنامه ریزی لازم انجام شود، گفت: در ساخت هر مدرسه ای نیز باید، پیوست پدافند غیر عامل وجود داشته باشد.

زارع پور اظهار داشت: محکم سازی و استحکام بنا باید در ساخت هر مدرسه رعایت شود.

وی افزود: ما باید پدافند غیرعامل را جدی بگیریم و در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم چرا که کشور ما شاید تنها کشوری در دنیا باشد که بیش از دیگران مورد تهدید واقع می شود.

زارع پور تصریح کرد: یکی از حوزه های که اقدامات پیشگیرانه در خصوص آن باید اندیشه شود حوزه پدافند غیر عامل است که این امر امنیت کشور را به دنبال دارد.

کد مطلب 4761326

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