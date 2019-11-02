به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ۱۸ آبان‌ با حضور حق بین، سرکنسول کشورمان، اساتید و دانشجویان دانشگاه حیدرآباد در سالن کنفرانس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر حیدرآباد هند برگزار می‌شود. این کارگاه با همکاری خانه فرهنگ ایران در بمبئی و میرزا شبیر علی شیرازی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حیدرآباد هند برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی زبان و ادبیات فارسی با هدف شناساندن و گسترش فرهنگ و تمدن والای ایران‌زمین به علاقه‌مندان به ویژه نسل نو و دانشجویان دانشگاه حیدرآباد هند برگزار می‌شود. در خلال برگزاری این کارگاه آموزشی به دانشجویان برتر دانشگاه حیدرآباد در رشته زبان و ادبیات فارسی هدایایی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

همچنین در این کارگاه یکی از آثار سینمایی کشورمان اکران خواهد شد. بدیهی است این مهم به منظور تقویت بنیه شنیداری دانشجویان و نیز آشنایی با فرهنگ ایرانی انجام می‌شود.