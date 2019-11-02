به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، محمود دیانتی اظهار داشت: علاوه بر راسک، دلگان در غرب استان سیستان و بلوچستان نیز با بیشینه دمای ۳۳.۷ درجه سلسیوس سومین شهر گرم کشور شد.

وی ادامه داد: وضعیت دمایی در شهرهای نیمه شمالی سیستان و بلوچستان قدری متفاوت است به طوری که امروز زاهدان با کمینه دمای ۱۰.۲ درجه سلسیوس خنک ترین شهر استان شد.

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری به آخرین وضعیت فعالیت سامانه بارشی در استان اشاره کرد و گفت: دومین سامانه بارشی پاییز که از پنج شنبه گذشته در استان فعال شد موجب بارندگی در بیش از ۵۰ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان شده است.

دیانتی افزود: بیشینه بارندگی های شب گذشته در حومه سراوان روی داد و از ایستگاه بارانسنجی «انجیرک» در این شهرستان ۲۸ میلی متر باران گزارش شد.

وی تصریح کرد: بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های جوی امروز نیز در برخی نقاط استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، بارش های رگباری، تندباد موقتی و صاعقه مهیاست.