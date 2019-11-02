  1. سیاست
  2. رهبری
۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۶:۵۲

رسانه نو + جوان برگزار می‌کند؛

پویش«چرا کنار نمی‌آییم؟» برای نوجوانان ایرانی

پویش«چرا کنار نمی‌آییم؟» برای نوجوانان ایرانی

رسانه نو+جوان سایت khamenei.ir به مناسبت یوم‌الله ۱۳آبان، چهلمین سال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش‌آموز، پویشی را برای نوجوانان ایرانی برگزار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه نو+جوان سایت khamenei.ir  به مناسبت یوم‌الله ۱۳آبان، چهلمین سال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش‌آموز، پویشی را برای نوجوانان ایرانی برگزار کرده است.

در این پویش که با عنوان «چرا کنار نمی‌آییم؟» برگزار شده است، از نوجوانان ایرانی خواسته شده به این پرسش، پاسخ دهند که «چرا ما با آمریکا کنار نمی‌آییم؟».

نوجوانان می‌توانند با مطالعه منابع پیشنهادی یا تحقیقات شخصی‌شان، پاسخ را پیدا و در قالب یادداشت از طریق سایت یا شبکه‌های اجتماعی تا تاریخ ۱۶/۸/۹۸ برای این رسانه ارسال کنند.

رسانه نو+جوان برای یادداشت‌های منتخب جوایزی را در نظر گرفته است.

گفتنی است، رسانه نو+جوان به نشانی www.nojavan.khamenei.ir  در فضای مجازی و با شناسه  @nojavan_khamenei  در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

کد مطلب 4761482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد AE ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا جنایتکار

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه