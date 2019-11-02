به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه نو+جوان سایت khamenei.ir به مناسبت یومالله ۱۳آبان، چهلمین سال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانشآموز، پویشی را برای نوجوانان ایرانی برگزار کرده است.
در این پویش که با عنوان «چرا کنار نمیآییم؟» برگزار شده است، از نوجوانان ایرانی خواسته شده به این پرسش، پاسخ دهند که «چرا ما با آمریکا کنار نمیآییم؟».
نوجوانان میتوانند با مطالعه منابع پیشنهادی یا تحقیقات شخصیشان، پاسخ را پیدا و در قالب یادداشت از طریق سایت یا شبکههای اجتماعی تا تاریخ ۱۶/۸/۹۸ برای این رسانه ارسال کنند.
رسانه نو+جوان برای یادداشتهای منتخب جوایزی را در نظر گرفته است.
گفتنی است، رسانه نو+جوان به نشانی www.nojavan.khamenei.ir در فضای مجازی و با شناسه @nojavan_khamenei در شبکههای اجتماعی فعالیت میکند.
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