ارتش پاکستان به معترضان ضد دولتی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «آصف غفور»،‌ سخنگوی ارتش پاکستان در سخنانی اعلام کرد که ارتش در چارچوب قانون اساسی از دولت حمایت می کند و به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بی‌ثباتی در پاکستان ایجاد کند.

به گفته سرلشکر آصف غفور، ارتش یک نهاد ملی و بیطرف است که به برتری قانون اساسی و قانون باور دارد و همواره از دولت منتخب حمایت می کند.

طی دو روز گذشته هواداران گروه «جمعیت علمای اسلام» با تجمع در اسلام‌آباد خواستار کنارگیری و استعفای دولت عمران خان شدند.

معترضان از عصر پنج‌شنبه با صدها اتوبوس و کامیون وارد اسلام‌آباد شدند. بسیاری از آنها از شهرهایی چون لاهور در شرق و بندر کراچی در جنوب پاکستان با طی کردن مسیری حدود دو هزار کیلومتر خود را به پایتخت رساندند. فضل الرحمن پیش از این در یک گردهمایی گفته بود که او و حامیانش به اسلام‌آباد می‌روند تا «دولت» را کنار بزنند.