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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۲۹

استاندار هرمزگان پیشنهاد کرد:

پروژه ملی کردن ساخت قطعات خودرو در استان‌های جنوبی آغاز شود

پروژه ملی کردن ساخت قطعات خودرو در استان‌های جنوبی آغاز شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: پیشنهاد می کنم که در استان‌های جنوبی با محوریت هرمزگان پروژه ملی کردن قطعات ساخت خودرو آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیاری از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد به صورت متمرکز در استان هرمزگان یافت می‌شود.

وی عنوان کرد: هرمزگان برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به فعالیت در زمینه پژوهش و فناوری دارد.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: پیش از افتتاح ساختمان پارک به دانشگاه‌ها اعلام شد که اگر کمبود فضا دارند از این برج استفاده کنند.

همتی اظهار داشت: صنایع استان هرمزگان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این ساختمان هم‌اندیشی لازم را با یکدیگر داشته باشند.

وی ابراز داشت: اقتصاد دریا محور شامل محورهای زیادی است که اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه‌ها فعالیت کنند موفقیت‌های زیادی را کسب خواهند کرد.  

استاندار هرمزگان مطرح کرد: بنده اعتقاد دارم استان‌های ساحلی ظرفیت قطعه‌سازی را دارند به همین جهت پیشنهاد دارم که در استان‌های جنوبی با محوریت هرمزگان پروژه ملی کردن قطعات ساخت خودرو آغاز شود.

همتی گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور به موضوع ساخت قطعات خودرو ورود کنند اتفاق‌های بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد.

کد مطلب 4761517

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