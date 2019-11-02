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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۲۶

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

ارزش موقوفات استان اصفهان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است

ارزش موقوفات استان اصفهان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است

کاشان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ارزش موقوفات استان اصفهان بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین بلک عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان اصفهان ۷۰۰ مرکز اوقافی در اختیار آموزش و پرورش است، اظهار داشت: سه هزار مرکز تجاری اوقافی و ۶۰ واحد کارگاه و کارخانه اوقافی و ۲۰۰ واحد دامپروری و باغ موقوفه نیز در اختیار مردم قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ارزش کل موقوفات استان اصفهان بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، ابراز داشت: به منظور استفاده و بهره برداری اقشار کم بضاعت جامعه حدود  ۱۰هزار هکتار زمین زراعی در سراسر استان اصفهان برای کاشت انواع محصولات کشاورزی زمینی و درختی در اختیار پنج هزار نفر قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲۵۰هزار نفر از اراضی زراعی اوقافی سطح استان ارتزاق می کنند، تصریح کرد:  اصفهان یکی از استان های سرآمد کشور در زمینه اوقاف و امور خیریه است.

وی از ساخت و واگذاری سه هزار واحد مسکونی برای اقشار کم بضاعت و نیازمند در سطح استان اصفهان خبر داد و افزود: اجاره بهای این واحدهای مسکونی نیز برای امور خیریه هزینه می شود.

حجت الاسلام بلک با اشاره به وجود ۴۵ هزار رقبه متصرفی و رقبه غیرمتصرفی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: مهمترین برنامه سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت بر طبق ابلاغیه ۱۹ ماده ای رهبر معظم انقلاب و استفاده از ظرفیت های این سازمان برای تحقق فرامین رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است.

کد مطلب 4761562

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