رفع تصرف ۴٩١ هکتار اراضی ملی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی شامگاه شنبه در آیین افتتاح طرح هر مسجد یک حقوقدان در جمع خبرنگاران بیان کرد: اقدامات خوبی در جهت رفع تصرف اراضی ملی و احقاق حقوق عامه مردم صورت گرفته وبسیاری از چایخانه ها و رستوران های که در قلات اعمال خارج از عرف اجرایی میشد پلمپ شده است.

وی افزود: دادگستری با تمام توان با فساد و متخلفان مبارزه خواهد کرد و برخورد ها با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رسیدگی به تخلفات قضات گفت: بدنه دادگستری فارس از قضات صالح و سالمی تشکیل شده و طی بررسی های به عمل آمده به این نتیجه نرسیدیم که تخلفی صورت گرفته است.

او افزود: اگر تخلفی صورت بگیرد در هر سطحی که باشد با آن تخلف به شدت برخورد های قانونی صورت می پذیرد.

موسوی مردم داری را اصلی ترین اولویت دستگاه قضا دانست و تاکید کرد: قضات در استان فارس نیز با ایجاد ارتباط مستمر با مردم و باز بودن درب های اتاق های خود نسبت به حل مشکلات مردم بدون واسطه اقدام کرده اند

وی با اشاره به اینکه نقش واسطه برای دیدن قضات در فارس از بین رفته است متذکر شد: بعضی از محلات شیراز به علت فاصله تا دادگستری امکان رفت و آمد را ندارند از این رو بنا شده تا در هر ماه دو بار با مراجعه به مساجد نسبت به گفت و گو مستقیم با مردم از طریق مساجد اقدام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی هدف از دیدارهای مردمی را اینگونه عنوان کرد: دیدار و گفت و گوی مستقیم با مردم و بیان مشکلات بدون واسطه از جمله اهدافی است که در این دیدار ها مد نظر است.

او افزود : در تمامی مجامع قضایی شیراز صندوق هایی قرار گرفته که مردم می توانند مشکلات خود را بدون واسطه به گوش رئیس کل دادگستری شیراز رسانده و از این طریق نیز نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری فارس در خصوص طرح هر مسجد یک حقوق دان نیز اظهار کرد: با توجه به ازدیاد پرونده های قضایی در مجامع قضایی فارس لذا این طرح در تمامی مساجد استان اجرا شده و هدف از این طرح نیز افزایش دانش قضایی مردم است .