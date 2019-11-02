پهلوگیری ۶ کشتی حامل ۳۴۰ هزار تن کالای اساسی در بندر چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، حسین شهدادی اظهار داشت: از ابتدای مهرماه امسال ۶ کشتی حامل کالای اساسی شامل جو و ذرت دامی، شکر خام و برنج در مجموع با ظرفیت ۳۴۰ هزار تن در بندر چابهار پهلو گرفته و تاکنون ۲۱۰ هزار تن آن تخلیه شده و فرایند تخلیه کشتی ذرت نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به بارگیری و خروج ۷۰ درصد کالاهای تخلیه شده از بندر در یک ماه گذشته ادامه داد: روند خروج کالا به صورت میانگین روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ تن از بندر چابهار در جریان است، چراکه اولویت اصلی این اداره کل جلوگیری از رسوب کالا در بنادر به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای بندری و تسریع جریان کالاهای وارداتی است.
به گفته معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، فاکتورهای تاثیرگذار در جریان رسوب و افزایش ماندگاری کالا در بنادر کشور، تغییر سریع قوانین، تعدد و کثرت مراجع صدور بخشنامهها و گاهی تفاسیر متفاوت از بخشنامهها به صورت ناخواسته است.
شهدادی با اشاره به ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مصوب مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۰ و ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور اظهار کرد: کلیه کالاهای تخلیه شده در بنادر تحت رویه گمرکی خارج و در صورت اتمام مدت مجاز توقف و متروکه شدن کالا، موضوع به صورت هفتگی به گمرک اعلام میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بندر چابهار از قبیل تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری و زیرساختهای مناسب بندری افزود: تخلیه و حمل یکسره کالا از عوامل مهم افزایش ضریب بهره وری بنادر محسوب میشود که تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی خروج کالا، تشویق و تامین ناوگان حمل زمینی جهت انتقال کالا از بندر چابهار از شرایط تحقق این امر است.
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