  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۸۲، ۱۱:۴۵

يك مقام مسئول در معاونت سلامت وزارت بهداشت درگفتگو با "مهر":

هنوز گزارشي از بيماريهاي عفوني در منطقه دريافت نشده است

با توجه به سرماي هوا و تاخير در فاسد شدن اجساد ، امكان شيوع بيماريهاي عفوني پايين بوده و تا كنون هيچ گونه گزارشي از شيوع بيماري خاصي مانند طاعون و عفونت هاي گوارشي و تنفسي... در منطقه زلزله زده دريافت نشده است.

يك كارشناس معاونت سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به شرايط كنوني منطقه شيوع سرماخوردگي تنها بيماري است كه امكان همه گيري آن در بين ساكنان وجود دارد."
کد مطلب 47616

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها