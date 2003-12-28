يك مقام مسئول در معاونت سلامت وزارت بهداشت درگفتگو با "مهر":
هنوز گزارشي از بيماريهاي عفوني در منطقه دريافت نشده است
با توجه به سرماي هوا و تاخير در فاسد شدن اجساد ، امكان شيوع بيماريهاي عفوني پايين بوده و تا كنون هيچ گونه گزارشي از شيوع بيماري خاصي مانند طاعون و عفونت هاي گوارشي و تنفسي... در منطقه زلزله زده دريافت نشده است.
يك كارشناس معاونت سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به شرايط كنوني منطقه شيوع سرماخوردگي تنها بيماري است كه امكان همه گيري آن در بين ساكنان وجود دارد."
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