هنوز گزارشي از بيماريهاي عفوني در منطقه دريافت نشده است

با توجه به سرماي هوا و تاخير در فاسد شدن اجساد ، امكان شيوع بيماريهاي عفوني پايين بوده و تا كنون هيچ گونه گزارشي از شيوع بيماري خاصي مانند طاعون و عفونت هاي گوارشي و تنفسي... در منطقه زلزله زده دريافت نشده است.