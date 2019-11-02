کامیون مهاجران غیرقانونی در فرانسه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس فرانسه امروز شنبه از توقیف یک دستگاه کامیون حامل بیش از ۳۰ مهاجر پاکستانی در جنوب این کشور خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، دادستانی شهر نیس فرانسه در این خصوص اعلام کرد که کامیون مذکور حین بازرسی‌ های معمول در یک بزرگراه در نزدیکی مرز ایتالیا شناسایی شده است.

به گزارش اسپوتنیک، دادستانی شهر نیس در این باره اعلام کرد که راننده این کامیون در بازداشت به سر می برد.

این در حالیست که پلیس انگلیس اعلام کرد بر این باور است که تمامی ۳۹ سرنشین کامیونی که چهارشنبه ۲۳ اکتبر در شهر «اسکس» این کشور کشف شد، ویتنامی بودند.

گمان‌های اولیه حاکی از آن بود که قربانیان، شامل ۸ زن و ۳۱ مرد مهاجرانی چینی بوده‌اند.

«تیم اسمیت» معاون پلیس شهر «اسکس» در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: اکنون دیگر مطمئن هستیم که قربانیان همه ویتنامی هستند و بر این اساس با دولت ویتنام در تماس هستیم. ما با شماری از خانواده‌ های قربانیان در ویتنام و بریتانیا نیز تماس مستقیم داریم و خانواده‌ های برخی از قربانیان که سفرشان به فاجعه ختم شد را شناسایی کرده‌ ایم.