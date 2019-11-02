هرمزگان دارای اولین شهر تالابی ایران خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی شنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی استان هرمزگان اظهار داشت: کنوانسیون رامسر یک کنوانسیون بسیار قدیمی در جهان است که ۴۸ سال پیش در ۱۸ کشور به ابتکار ایران در شهر رامسر شکل گرفت.

وی با بیان اینکه حفظ تالاب‌ها از نظر زیست محیطی بسیار ارزشمند است، عنوان کرد: وظیفه این کنوانسیون حفظ تالاب‌ها دنیا است.

شهردار بندرخمیر ابراز داشت: ۱۷۰ کشور و بیش از دو هزار تالاب زیر نظر این کنوانسیون وجود دارد.

محمودی تصریح کرد: تالاب‌ها زمین‌هایی هستند که به صورت موقت آبگیری می‌شوند و در اشکال مختلف نیز وجود دارند.

وی تفرج و گردشگری را از جمله خصوصیت‌های تالاب‌ها دانست و اذعان کرد: از ویژگی‌های دیگر تالاب‌ها می‌توان به کارآمدی در مقابل بلایای طبیعی، چندین برابر بودن تلطیف هوای آن به نسبت درخت و ایجاد تنوع زیست‌محیطی اشاره کرد.

شهردار بندرخمیر اظهار داشت: تامین منافع اقتصادی پایدار برای جوامعی که در کنار تالاب زندگی می‌کنند از دیگر هدف‌های این کنوانسیون است.

محمودی تشریح کرد: شهر خمیر در کنار بزرگترین تالاب خاورمیانه قرار دارد و بزرگترین سکونتگاه در کنار این تالاب نیز محسوب می‌شود به همین جهت خمیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با ذکر این نکته که به دنبال این هستیم الگوی شهرهای تالابی را برای کشور ایجاد کنیم، گفت: زیرساخت‌های شهری به واسطه عنوان‌های جهانی بهبود خواهند یافت و معیشت پایداری بر اساس الگوی شهر تاریخی تعریف خواهد شد.

شهردار بندرخمیر عنوان کرد: در صورت تصویب «طرح برنامه مدیریت جامعه تالاب‌ها» هرمزگان به عنوان استانیکه دارای اولین شهر تالابی کشور است شناخته خواهد شد.

محودی با ذکر این نکته که اعتبارنامه شهرهای تالابی الزامات خاصی را دارد، اظهار داشت: شهرهای متقاضی «شهر تالابی» باید اثبات کنند که دارای شاخص‌های قانونی مشخص و کمیته‌های محلی هستند.

وی بیان داشت: بر اساس کارگروه ویژه‌ای که با همین موضوع برگزار شد مقرر شد که تمام دستگاه‌های مختلفی که در این حوزه فعالیت دارند، مطالعات خود را تجمیع کنند.

شهردار بندرخمیر ابراز داشت: پیشنهاد می‌کنم که دبیرخانه شهرهای تالابی کشور با مرکزیت خمیر ایجاد شود تا بتوان الگوی پیاده شده در خمیر را در تمام کشور پیاده کرد.

محمودی تصریح کرد: شیلات باید با صیادی غیر مجاز در تالاب‌ها مقابله کند چراکه معیشت جایگذینی در تالاب‌ وجود ندارد.