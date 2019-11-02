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۱۱ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۳۷

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

برخی مسئولان رغبتی به گره گشایی از کار مردم ندارند

برخی مسئولان رغبتی به گره گشایی از کار مردم ندارند

اصفهان - امام جمعه اصفهان گفت: یک مسئول وظیفه دارد تا زمان احیای حقوق مردم و رفع مشکلات آنها در کنارشان باشد اما برخی مسئولان در امور کارشکنی کرده و رغبتی به گره گشایی از کار مردم ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان، با بیان اینکه همه در زمینه برطرف کردن مشکلات جامعه و برون رفت از مشکلات مسئولیت و وظیفه داریم، اظهار داشت: برخی افراد هر راه حلی برای مشکلات ارائه شود قوانین را بهانه کرده و مشکل تراشی می‌کنند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان، بیان داشت: یک مسئول وظیفه دارد وقتی مردم به او مراجعه می کنند تا زمان احیای حقوق آنها و حل شدن مشکلات در کنارشان باشد و کارشان را پیگیری کند، اما متأسفانه شاهد هستیم برخی مسئولان کارشکنی کرده و درحالی که می‌توانند گره‌گشای مردم باشند دست از یاری و حمایت مردم برمی‌دارند.

اهمیت اقدامات جهادی در همه دستگاه‌ها به منظور رفع مشکلات مردم

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تأکید بر اهمیت اقدامات جهادی در همه دستگاه‌ها به منظور رفع مشکلات مردم، تصریح کرد: اینکه یک بخشدار یا دهدار مجوز ساختمان سازی به یک روستایی بدهد درحالی که زمین کشاورزی است و نباید در آن ساخت و ساز شود و در نهایت هم با شکایت شخصی خانه این روستایی تخریب شود، یک اشتباه بزرگ حاصل عدم کارشناسی آن مقام مسئول است.

وی ایجاد تشریفات بیهوده اداری و ممانعت از مراجعه مردم به مسئولان را عملی مورد لعن و غضب خداوند توصیف کرد و گفت: مسئولیت و پست و مقام نباید افراد را از مردم جدا کند، مسئولیت یک نعمت است که باید انسان را به مردم نزدیک کند.

کد مطلب 4761651

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    نظرات

    • AM ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
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      باید دید کی با زد و بند به اینها شغل میده.

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