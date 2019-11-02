ضرورت کوچک سازی دولت/ چوب لای چرخ تولید نرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه امروز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز با بیان اینکه باید در واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی به اهلیت خریداران توجه کنیم، ادامه داد: عدم توجه به اهلیت خریداران باعث بروز مشکلات متعدد دیگری می شود که نمونه آن را در کارخانه ماشین سازی تبریز شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه باید از واحدهای تولیدی حمایت کنیم، افزود: چوب لای چرخ تولید نرود و در این بین مسئولان وظایف مهمی بر عهده دارند.

پورمحمدی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی دارد، گفت: آذربایجان شرقی یکی از استان های مهم در زمینه معدن است و باید از این فرصت استفاده کرد.

استاندار آذربایجان ‎شرقی تاکید کرد: لازم است در وزارت و سازمان صمت واحدی برای نوسازی و بهسازی صنایع تشکیل شود و برای این امر نامه نگاری با وزارت صمت مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه همه مردم و مسئولان برای رونق تولید در جامعه تلاش کنند، گفت: در استان آذربایجان شرقی مشکل خاصی که نتوان حل کرد وجود ندارد و باید برای حل مشکلات کارگران نیز بیش از پیش توجه شود.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ابراز داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نقد محوراست و ۹۹ درصد مودیان پرداخت مالیات را قسط بندی می کنند.

غلامرضا شریفی با تاکید بر اینکه امور مالیاتی آذربایجان شرقی در کنار تولید کنندگان و بخش خصوصی است، افزود: تمام زیرساخت ‌های لازم برای اجرای طرح جامع مالیاتی در استان آذربایجان شرقی آماده است.