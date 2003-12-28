مسكو اطلاعاتي را درباره ارتش كشورهاي خليج فارس در اختيار صدام قرار مي داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسي" ورميا نووستي"، "وفيق السامرائي" رئيس سابق سازمان اطلاعات عراق با بيان اين مطلب افزود: من با پيشگويي درباره اينكه صدام به دليل خيانت برخي از فرماندهان نظامي خود در جنگ با آمريكا شكست خورده است، موافق نيستم زيرا ملت عراق حاضرنشد از ديكتاتور طغيانگربغداد دفاع كند .

وي با اشاره محسوس بودن شكست صدام درتمام مراحل جنگ آمريكا عليه عراق اظهارداشت: رئيس جمهور مخلوع عراق درامور نظامي و ارتش خود هيچ اطلاعي نداشت و نسبت به آن جاهل بود. رئيس سابق سازمان اطلاعات عراق به طرفداران صدام اشاره كرد و ياد آورشد: گروه موسوم به " فداييان صدام" از گروههاي مزدورتشكيل شده بود و اين گروهها نيز بسيارضعيف النفس بودند .

وفيق السامرايي درادامه فاش كرد : مسكواطلاعاتي را درباره نيروهاي مسلح كشورهاي حوزه خليج فارس دراختياررژيم سرنگون شده صدام قرارمي داد و درهمان حال سازمان اطلاعات عراق براي بدست آوردن اطلاعات خود درباره ايران، تركيه و اسراييل با سرويس اطلاعات روسيه همكاري مي كرد.

وي براي اثبات ادعاي خود به سفرهاي مكررمقامات روسيه به عراق اشاره كرد.

اين روزنامه روسي به نقل از سامرائي نوشت : اگرچه مسكو در سياست خود درقبال عراق به صدام اعتماد كرده بود اما درحال حاضربه نظرمي رسد براي روسيه بسياردشواراست كه مجددا بتواند نقش خود را در منطقه خليج فارس بدست آورد و مانند گذشته از نفوذ منطقه اي برخوردار شود.

السامرائي دربخشي ديگرازسخنان خود به روزنامه روسي " ورميا نووستي" گفت: همين كه اين اطمينان براي صدام حاصل شد كه حكومتش بزودي سرنگون خواهد شد ازمنصب خود كناره گيري و فراركرد .

وي درادامه افزود : پس ازشكست ارتش عراق در جنگ" توفان صحرا" و آغاز انتفاصه جنوب و شمال كه صدام به طور وحشيانه آن را سركوب كرد، رئيس جمهورمخلوع عراق تصميم گرفت، با رهبران كرد عراق رابطه نزديكي برقراركند .

سامرائي اظهارداشت : ديكتاتور سابق بغداد كشورعراق را به سوي يك فاجعه بزرگ سوق داد. اين روزنامه روسيه نوشت: السامرائي با نمايندگان به طور مخفيانه رايزني كرده است زيرا هنگامي كه احساس كرد صدام قصد كشتن وي را دارد، به طور قاچاقي ابتدا از عراق به كردستان گريخت سپس به سوريه وانگليس رفت .

روزنامه روسي " ورميا نووستي" مي افزايد : سامرائي تلاش براي ترور وي در ماه ژوئن (خرداد ماه ) را تكذيب كرد و گفت: من با شماري ازرهبران كرد ازجمله "مسعود بارزاني" رهبر حزب دمكرات كردستان و "جلال طلباني" عضو شوراي حكومت انتقالي عراق ديدار كردم .

وفيق السامرائي كه در سال 1994 رياست سازمان اطلاعات عراق را به عهده داشته، در پايان اظهارات خود صدام را شخصيتي تجاوزگر، مستبد به راي (خود خواه )، خشونت طلب ، شعله وركننده دو جنگ بر ضد ايران و كويت ، مخفي كاردر مساله سلاح كشتار جمعي عراق توصيف كرد .