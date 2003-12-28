" بالستيك " به سينماهاي تهران راه يافت

به گزارش خبرگزاري " مهر" يه نقل از ضياء هاشمي ، نمايش فيلم هاي روز جهان با كيفيت خوب به ارتقاي سطح توقع بينندگان منجر شده است.

" بالستيك " در تمام سانس هاي سينماهاي آفريقا ، ايران، بلوار، شهر تماشا، رودكي و ... به صورت دوبله و در سانس آخر سينماي سپيده به صورت دوبله با پخش صداي دالبي ديجيتال و در سانس آخر سينما فرهنگ 2 به صورت زبان اصلي با زير نويس فارسي با پخش صداي دالبي ديجيتال به نمايش در خواهد آمد.

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