هنوز پاسخی به درخواست آمریکایی ها نداده ایم / تابع سیاست های دولت هستیم

در پی انتشار خبرانجام مذاکرات میان رابرت فاسولو، رییس روابط بین الملل کمیته المپیک ایالات متحده و رضا قراخانلورییس و علی کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران طی مجمع عمومی شورای المپیک آسیا در کویت به منظورهمکاری های ورزشی بین دو کشور ایران و آمریکا، دبیر کل کمیته ملی المپیک به خبرنگار مهر گفت: آمریکایی ها تاکنون دو بار به ما نامه نوشته اند. آنها آخرین بار در بازیهای آسیایی قطر خواستار امضای تفاهم نامه ورزشی بین دو کشور شدند که ما هنوز پاسخی به درخواست شان نداده ایم و هرگونه تصمیم گیری را بر عهده سازمان تربیت بدنی و مسئولان سیاسی کشور گذاشته ایم.

وی اظهار داشت: آمریکایی ها با امضای این تفاهم نامه خواستار ارتباط ورزشی بین دو کشور، تبادل مربی، دانش فنی و... هستند و برای نشان دادن حسن نیت خود تیم های وزنه برداری و کشتی شان را به ایران اعزام کردند و خواستار سفر دبیر کل کمیته ملی المپیک خود به ایران شدند که ما هرگونه روابطی را به توافق وزارت امورخارجه و سازمان تربیت بدنی موکول کرده ایم.

علی کفاشیان درخصوص اینکه با توجه به تیرگی روابط بین دو کشورایران وآمریکا برقراری ارتباط ورزشی تا چه اندازه می تواند در بهبود روابط دو کشور تاثیرگذار باشد گفت: به اعتقاد من برقراری ارتباط ورزشی با آمریکا می تواند برای کشورمان مفید باشد چرا که آنها از امکانات و سطح ورزش بالایی برخوردارند و از نگاه ورزشی این ارتباط می تواند به سود ورزش ما باشد اما برای هرگونه رابطه ای تابع سیاست های دولت جمهوری اسلامی هستیم و در این چارچوب حرکت خواهیم کرد.

کفاشیان با بیان اینکه از دیدگاه سازمان برقراری ارتباط منفی نبوده است گفت: سازمان تربیت بدنی بر اساس اصل تفاهم و دوستی متقابل که برخواسته از دیدگاه ورزشی است به این موضوع نگاه می کند ولی همانطور که گفتم با توجه به تیرگی روابط 27 ساله با آمریکا هرگونه تصمیم در این زمینه به نظر مسئولان دیپلماسی کشور بستگی دارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال که آیا آمریکا با مطرح ساختن روابط ورزشی با ایران به دنبال عادی کردن روابط خود با ایران نیست گفت: این را باید سیاسیون ما بررسی کنند و ببینند آیا برقراری چنین ارتباطی به صلاح کشور است یا نه. ما وارد مسائل سیاسی نمی شویم و تنها این نوع ارتباط را از دیدگاه ورزشی نگاه می کنیم که قطعا چنین ارتباطی نمی تواند برای کشورمان جنبه منفی داشته باشد.