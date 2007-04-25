  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۱۵

/ روز چهارم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا /

تساوی سپاهان و العین در نیمه نخست

تساوی سپاهان و العین در نیمه نخست

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و العین امارات با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 16 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده است، دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

قضاوت این مسابقه را الکساندر مارک شیلد استرالیایی برعهده دارد که در این نیمه تنها به ولید سالم سلیمان بازیکن العین کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار گروه 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعاتی دیگر تیم های الاتحاد سوریه و الشباب عربستان برابر هم صف ارایی می کنند.

در جدول رده بندی این گروه تیم های الشباب عربستان و سپاهان ایران با 6 امتیاز و به خاطر تفاضل گل در رده های اول و دوم قرار گرفته اند. العین امارات با 4 امتیاز و الاتحاد سوریه با یک امتیاز رده های بعدی جدول این گروه را به خود ختصاص داده اند.

کد مطلب 476204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها