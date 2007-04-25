تساوی سپاهان و العین در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 16 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده است، دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

قضاوت این مسابقه را الکساندر مارک شیلد استرالیایی برعهده دارد که در این نیمه تنها به ولید سالم سلیمان بازیکن العین کارت زرد نشان داد.

در دیگر دیدار گروه 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعاتی دیگر تیم های الاتحاد سوریه و الشباب عربستان برابر هم صف ارایی می کنند.

در جدول رده بندی این گروه تیم های الشباب عربستان و سپاهان ایران با 6 امتیاز و به خاطر تفاضل گل در رده های اول و دوم قرار گرفته اند. العین امارات با 4 امتیاز و الاتحاد سوریه با یک امتیاز رده های بعدی جدول این گروه را به خود ختصاص داده اند.