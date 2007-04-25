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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

احمدی نژاد دیدار سفیران جدید ایران در مکزیک و کنگو :

ایران از گسترش روابط با قاره های آمریکا و آفریقا استقبال می کند

ایران از گسترش روابط با قاره های آمریکا و آفریقا استقبال می کند

رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کنگو تاکید کرد : ایران از گسترش روابط با کشورهای مختلف در دو قاره آمریکا و آفریقا استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در این دیدارها نقش مهم سفیران را در توسعه مناسبات با دیگر کشورها خاطر نشان کرد و افزود: سفیران به عنوان نمایندگان دولت و ملت ایران می توانند با انتقال فرهنگ اسلامی ایرانی و معرفی قابلیت های متعدد و متنوع کشور، در ارتقاء سطح مناسبات با کشورهای گوناگون نقش موثری ایفا کنند.

در این دو دیدار محمد حسن قدیری ابیانه سفیر جدید ایران در مکزیک و حمید رضا قمی سفیر جدید ایران در کنگو نیز گزارشی از آخرین تحولات حوزه ماموریت و برنامه های خود برای گسترش مناسبات دو جانبه بیان کردند و رئیس جمهور نیز رهنمودهای لازم را متذکر شد.
کد مطلب 476207

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