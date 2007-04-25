طالبانی از احداث دیوار حائل در بغداد انتقاد کرد / مقتدی صدر خواستار تظاهرات علیه ساخت دیوار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق به هنگام ورود به فرودگاه سلیمانیه گفت : بهتر است شیوه دیگری برای برقراری امنیت در شهر بغداد به جای احداث دیوار حائل دنبال شود.

وی روابط عراق با ترکیه را "خوب" و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه را شخصیتی "دموکراتیک و موفق" توصیف کرد.

طالبانی امروز به همراه "احمد چلبی" رئیس کنگره ملی عراق وارد شهر سلیمانیه در شمال عراق شد.

نیروهای آمریکایی از دهم ماه جاری میلادی (21 فروردین ماه گذشته) احداث دیوار بتونی در منطقه سنی نشین "الاعظمیه" در شمال بغداد را آغاز کرده اند.

ساخت این دیوار که قرار است در مدت یک ماه به پایان برسد با طول پنج کیلومتر و ارتفاع 3/5 متر منطقه الاعظمیه را از دیگر مناطق بغداد جدا می کند و بعد از احداث آن، ورود و خروج به این منطقه تنها به ورودی های مشخصی محدود خواهد شد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که درصدد احداث دیوار حائل در بیشتر از10منطقه بغداد است.

این درحالیست که قشرهای مختلف مردم عراق با ساخت این دیوار حائل بشدت مخالفت کرده اند و تظاهرات های گسترده ای نیز در منطقه الاعظمیه علیه ساخت این دیوار برگزار شده است.

"مقتدی صدر" رئیس جریان صدر نیز از مردم این کشور خواسته است تا در اعتراض به ساخت دیوار حائل در شهر بغداد دست به تظاهرات بزنند.