افرادي در كنار استقلال هستند كه سررشته اي از فوتبال ندارند

سعيد مراغه چيان از پيشكسوتان و بازيكنان سالهاي گذشته استقلال با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر " افزود : افرادي كه در اين باشگاه مسووليت مي پذيرند بايد همه جوانب را درنظر بگيرند وببينند حضور چه كساني براي اين باشگاه موثرتر است چرا كه يك اشتباه هرچند كوچك همه چيز را متوجه مديريت باشگاه مي كند.

وي در ادامه گفت : در باشگاه استقلال ما پيشكسوتاني داشتيم كه از نوجواني در اين تيم بازي كرده اند وبا خون دل اين باشگاه را با وجود مسايل و مشكلات مالي فراوان به افتخارات متععد نائل ساختند بدون اينكه گله اي داشته باشند. بازيكناني چون حجازي ، روشن ، نعلچگر ، ملك احمدي ، پرويز مظلومي ... واگر استقلال وجود دارد به يمن زحمات وتلاشهاي اين عزيزان است. با اين حال مديريت باشگاه بايد براي اينگونه افراد بها و ارزش لازم را قائل شود و از آنان حمايت نمايد. اما متاسفانه امروز افرادي در كنار اين تيم هستند كه هيچ سررشته اي از فوتبال نداشته و به خاطر منافع خود به اين تيم چسبيده اند و تا زماني كه اين افراد در باشگاه حضور دارند مطمئنا استقلال به روزهاي خوب گذشته باز نخواهد گشت.

به عقيده من بايد افرادي در استقلال حضور داشته باشند كه بتوانند هماهنگي لازم را بين مديريت باشگاه ، سرپرست ، سرمربي ، مربي ، فيزيوتراپ ، بدنساز.... و حتي آبدارچي باشگاه فراهم آورند تا تيم دچار لغزش نباشد. باشگاه نياز به اتحاد دارد تا تيمي در خورنام استقلال داشته باشيم.

مراغه چيان در خصوص مسايل مالي باشگاه نيز گفت : براي حفظ باشگاه استقلال بايد بازيكناني داشته باشيم كه بتوان آنها را ترانسفر كرد تا منابع پايدار مالي براي باشگاه بوجود بيايد ولي متاسفانه امروز بازيكني نداريم كه كه بتوان او را ترانسفر كرد. اين مشكل برمي گردد به اين مساله كه ما در خصوص توجه به تيمهاي پايه كاري صورت نداده ايم. در حالي كه نياز است تا دراين زمينه علاوه بر سرمايه گذاري مناسب از وجود كساني كه در اين زمينه از تجربه و تبحر كافي برخوردارند نيز استفاده شود تا اين سرمايه هاي ارزشمند به درستي هدايت شوند. اگر اين كار صورت گيرد علاوه بر داشتن ترانسفرهاي خوب براي باشگاه زمينه رشد و ارتقاء فوتبالمان نيز فراهم خواهد شد كه متاسفانه در حال حاضر نيز به اين مساله مهم توجهي نمي شود و تااين روند ادامه داشته باشد باشگاه استقلال نمي تواند از نظر مسايل مالي به خودكفايي برسد.