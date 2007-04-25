بازدید مشاور فرهنگی رئیس جمهور از محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اشعری در جریان بازدید از بخش بین الملل نمایشگاه کتاب گفت: تعامل خوب ناشران و وزارت ارشاد باعث شد که امسال هم وجهه بین المللی نمایشگاه کتاب تهران به عنوان مهمترین اتفاق فرهنگی خاورمیانه در شان نظام و مردم عزیز ایران حفظ شود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور برگزاری یکپارچه نمایشگاه با توجه به مشکلات فراوان پیشروی مسئولین را نشاندهنده علاقه مندی مسئولان فرهنگی کشور به برگزاری مطلوب این رویداد دانست و تاکید کرد: همکاری نهادهای مختلف مدیریت شهری و فرهنگی در برگزاری این نمایشگاه نمونه بسیار مناسبی از همکاری میان بخشی در کشور است که باید در دیگر بخش های نظام نیز دیده شود.

در این دیدار که قبادی معاون اجرایی نمایشگاه و وصفی مسئول بخش بین الملل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز حضور داشتند توضیحاتی در مورد فضاهای اصلی سالن های جانبی و امکانات رفاهی ارایه شد.