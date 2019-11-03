به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر یکشنبه در همایش نخبگان بسیج دانش‌آموزی استان که در سالن اجتماعات شهید نوری مجتمع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان، به معنای واقعی کلمه، روز استکبارستیزی است، افزود: در این روز تاریخی، شاهد وقوع حوادث مهمی چون تبعید امام راحل، شهادت دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی و نیز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) بودیم.

وی با یادآوری اینکه با نیم‌نگاهی به حوادثی که در روز ۱۳ آبان سال‌های ۴۳، ۵۷ و ۵۸ اتفاق افتاد، می‌توان این حرکت‌ها را به حرکت انبیاء، پیامبر گرامی اسلام (ص) و سیدالشهدا (ع) تعبیر کرد، گفت: نبرد بین حق و باطل موضوعی نیست که آن را بتوان به امروز تعمیم داد، به همین خاطر امروز نیز این حرکت در قالب استکبارستیزی که نمونه بارز آن در روز ۱۳ آبان ۵۸ تبلور یافت، تداوم دارد.

کرمی با اشاره به اینک دشمن همواره در تلاش است تا خوی استکباری خود را به ملت‌ها تحمیل کند و این موضوع را می‌توان در برهه‌های مختلفی از تاریخ به عینه مشاهده کرد، ادامه داد: بی‌شک، واقعه‌ای که در عاشورا اتفاق افتاده را نمی‌توان نمونه‌ای برایش متصور شد اما با این وجود بعد از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال از آن واقعه تاریخی، فریاد «یاحسین یاحسین» هر سال رساتر از سال‌های قبل به گوش می‌رسد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه عمر خود همان راهی را در پیش گرفته است که راه نبی مکرم اسلام (ص) و سید و سالار شهیدان (ع) بود، تصریح کرد: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، همه معادلات دنیا که پیش از این در اختیار ۲ ابرقدرت شرق و غرب بود، به هم ریخت و امروز این راه در سایه رهبری، خون شهدا و حمایت مردم تداوم دارد.

کرمی با اشاره به این‌که کسانی که می‌گویند با آمریکا سازش کنیم، ترسوهایی هستند که جایی در میدان انقلاب ندارند و میدان انقلاب، جای نیروهای ترسو نیست، اظهار کرد: رزمندگان اسلام به‌ویژه بسیجیان، حماسه‌ای در هشت سال دفاع‌مقدس خلق کردند که امام بر بازوی رزمندگان بوسه زدند و این نشان می‌دهد که در میدان انقلاب، جایی برای ترسوها نیست.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان خاطرنشان کرد: به برکت خون شهدا و رهبری امام و مقاومت ملت ایران، امروز انقلاب ما به نقاط مختلف جهان صادر شده است. ابرقدرت‌هایی که فکر می‌کردند ۱۰ روزه بساط انقلاب را برخواهند چید، امروز کوله‌بار خود را از منطقه بسته‌اند.