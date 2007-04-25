درگیری هواداران استقلال به ما مربوط نمی شود / ورزشگاه تختی آماده بهره برداری است

مدیر ورزشگاه تختی تهران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه درگیری روز گذشته هواداران استقلال در ورزشگاه تختی اتفاقی داخلی بین آنها بود که در اصل با ما ارتباط پیدا نمی کند.

وی افزود: نیمی از ورزشگاه تختی را به حالت تعطیل درآورده ایم تا این تیم مطرح پایتخت بدون مشکل مراحل آماده سازی خود را دنبال کند. به این نکته واقفیم که تیم های بزرگ به اندازه خود مشکلات دارند و درگیری و نزاع هواداران شان نیز می تواند از آن جمله باشد.

قاسمی نژاد در ادامه از پایان مراحل بازسازی ورزشگاه تختی یاد کرد و افزود: ورزشگاه آماده بهره برداری است و تنها بازسازی بخش کوچکی از سرویس های بهداشتی نیمه کاره مانده است که آن نیز طی روزهای آتی تکمیل خواهد شد.

مدیر ورزشگاه تختی تهران تاکید کرد: باشگاه استقلال برای استفاده از امکانات ورزشگاه هنوز قراردادی با ما به امضا نرسانده است. ما نیز بنا به دستور رئیس جمهور تنها امکان بهره برداری از زمین شماره سه را در اختیار آنها قرار داده ایم.