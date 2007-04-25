۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

رئیس جمهوری آمریکا :

ایران غنی سازی را متوقف کند / خواهان حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران هستیم

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با اشاره به اینکه ایران باید فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، گفت : ما خواهان حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا افزود که انتخاب گزینه انزوا یا پیوستن به جامعه بین المللی در دست تهران است.

بوش بر پایبندی خود به تکیه بر دیپلماسی برای دستیابی به راه حلی برای بحران هسته ای ایران تاکید کرد، اما در عین حال اجرای مذاکرات مستقیم با تهران را بعید دانست و گفت : اعتقاد ندارم که اجرای مذاکرات دوجانبه و جداگانه با تهران در حال حاضر به نتایج مورد نظر ما منجر خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت که همه گزینه ها برای حل بحران ناشی از برنامه هسته ای ایران روی میز قرار دارد. وی افزود : اگر برای من روشن می شد که اجرای مذاکرات دوجانبه با ایرانی ها منجر به عدم دستیابی آنها به سلاح های هسته ای خواهد شد، این مسئله را به طور جدی مد نظر قرار می دادم.

