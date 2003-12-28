رئيس جمهور فردا راهي مناطق زلزله زده مي شود

وي درگفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به بم با اشاره به عمق فاجعه در اين شهرستان تصريح كرد: اولويت اول فعاليت امدادگران زنده يابي زلزله زدگان بم است. وي ساماندهي صورت گرفته در مناطق زلزله زده را مطلوب توصيف كرد و افزود : اين شهرستان به مناطق مختلف تقسيم شده و هر دستگاه و بخش مسئوليت امدادرساني به قسمتي از آن را بر عهده گرفته است.

وي با اشاره به اينكه مجروحاني كه تاكنون از زيرآوار بيرون آمده اند به طور كامل منتقل شده اند گفت: از صبح امروز هزار مجروح به مراكز درماني منتقل و 171 نفر ديگر را نيز از زير آوار بيرون آوردند.

رضايي همچنين با تاكيد براينكه عمق فاجعه بسيار گسترده بوده است گفت: تاكنون هيچ زلزله اي در ايران تا اين ميزان ويراني بر جاي نگذاشته است. بافت قديمي و ساختمانهايي كه به طور صحيح بنا نشده بودند به طور كامل تخريب شده است.

وي همچنين يادآورشد: فرمانده سپاه ، نماينده مجلس و فرمانداراين شهرستان ازحادثه جان سالم به دربردند اما متاسفانه بقيه مسئولان شهر جزء كشته شدگان هستند .

