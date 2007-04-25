اگر گفتگوها شکست بخورد کره شمالی آزمایش اتمی دیگری انجام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرمانده نیروهای آمریکایی در کره جنوبی در نشست یکی از کمیته های سنا گفت : اگر گفتگوهای شش جانبه راه حلی پایدار را به دنبال نداشته باشد، پیونگ یانگ احتمالاً زمانی که ببیند به نفعش خواهد بود آزمایش های اتمی دیگری را نیز صورت خواهد داد.

آمریکا، ژاپن، چین، کره شمالی، کره جنوبی و روسیه شش کشوری هستند که در گفتگوهای شش جانبه حضور دارند.

چندی پیش آمریکا موافقت کرد تا در قبال تعطیلی راکتور یونگ بیون کمک های سوختی به کره شمالی ارائه دهد، اما کره شمالی در کنار آن همچنین خواستار آزادی 25 میلیون دلار خود شده است که ایالات متحده آن را به بهانه پول شویی و چاپ دلارهای تقلبی از سوی کره شمالی، در بانک دلتای آسیا در ماکائو مسدود کرده است.

مقام های کره شمالی اعلام کرده اند تا زمانی که این پول ها آزاد نشود آنها نمی توانند به توافقی بلند مدت با آمریکا در زمینه هسته ای دست یابند.

ژنرال " بی. بی بل" که فرماندهی 30 هزار نیرو را در کره جنوبی بر عهده دارد، کره شمالی را عاملی برای بی ثباتی شمال شرق آسیا توصیف کرد.

بل همچنین ادامه برنامه های تحقیق و توسعه اتمی کره شمالی را عاملی تهدید کننده نامید و درعین حال اضافه کرد : بدون یک راه حل سیاسی، توانایی تولید پلوتونیوم و اورانیوم غنی شده با درصد بالا، احتمالاً تا پایان این دهه کره شمالی را در مسیری قرار می دهد تا به یک قدرت هسته ای تبدیل شود.