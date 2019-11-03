سخنرانی عبدالملک الحوثی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در ایام سالروز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جمع دانشگاهیهای این کشور به سخنرانی پرداخت.
رهبر جنبش انصارالله یمن در ابتدای سخنرانی خود این مناسب را فرصتی برای بازگشت به خط اقتداء به رسولالله توصیف کرد و «هدایت» را از بزرگترین نعمتهایی دانست که به بشر اعطا شده است.
وی افزود: غرب علیرغم رفاه و پول و سرمایه فراوان، شاهد فروپاشی اخلاقی است و میزان خودکشی در کشورهای غربی بالاست. بشر امروز با بحرانهای فراوان روبروست و حتی کشورهایی که بحران مادی ندارند، این مسأله را دارند. خودکشی در بسیاری از کشورهای اروپایی به حد فاجعه رسیده است.
رهبر انصارالله در ادامه به موضوع «جنگ نرم» پرداخت و تاکید کرد: این جنگ از اولین انواع جنگی است که انسان با آن روبروست. باید مطالب تحریف شدهای که به رسول خدا و دین نسبت داده میشود و به اسم دین ارائه میشود، شناخته شود.
وی اعلام کرد: در این مناسبت باید مشکلاتی را که از آن رنج میبریم، بشناسیم و سپس راهحل تعامل با این مشکلات و چالشها را بیابیم. موضوع مهم آن است که اصالت و هویت اسلامی ملت یمن حفظ شود زیرا ما با یکی از خطرناکترین انواع جنگها روبرو هستیم و این جنگ، جنگ نرمی است که دور کردن ما از هویتمان را هدف گرفته است. جنگ نرم مفاهیم و ارزشهای انسانی را هدف میگیرد و زیرکی، اخلاق و عفاف انسان را نیز نشانه میرود ؛ باید برای در امان ماندن از این جنگ از بیداری لازم برخوردار باشیم.
وی در پایان صحبتهای خود بار دیگر بر اقتدا و تأسی از رسولالله و پیروی از دستورات دین اسلام تأکید کرد.
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