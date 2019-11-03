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۱۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۲۱

سخنرانی عبدالملک الحوثی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام(ص)

سخنرانی عبدالملک الحوثی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام(ص)

رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) این مناسبت را فرصتی برای بازگشت به خط اقتداء به رسول الله توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در ایام سالروز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جمع دانشگاهی‌های این کشور به سخنرانی پرداخت.

رهبر جنبش انصارالله یمن در ابتدای سخنرانی خود این مناسب را فرصتی برای بازگشت به خط اقتداء به رسول‌الله توصیف کرد  و «هدایت» را از بزرگترین نعمت‌هایی دانست که به بشر اعطا شده است.

وی افزود: غرب علیرغم رفاه و پول و سرمایه فراوان، شاهد فروپاشی اخلاقی است و میزان خودکشی در کشورهای غربی بالاست. بشر امروز با بحران‌های فراوان روبروست و حتی کشورهایی که بحران مادی ندارند، این مسأله را دارند.  خودکشی در بسیاری از کشورهای اروپایی به حد فاجعه رسیده است.

رهبر انصارالله در ادامه به موضوع «جنگ نرم» پرداخت و تاکید کرد: این جنگ از اولین انواع جنگی است که انسان با آن روبروست. باید مطالب تحریف شده‌ای که به رسول خدا و دین نسبت داده می‌شود و به اسم دین ارائه می‌شود، شناخته شود.

وی اعلام کرد:  در این مناسبت باید مشکلاتی را که از آن رنج می‌بریم، بشناسیم و سپس راه‌حل تعامل با این مشکلات و چالش‌ها را بیابیم. موضوع مهم آن است که اصالت و هویت اسلامی ملت یمن حفظ شود زیرا ما با یکی از خطرناک‌ترین انواع جنگ‌ها روبرو هستیم و این جنگ، جنگ نرمی است که دور کردن ما از هویتمان را هدف گرفته است. جنگ نرم مفاهیم و ارزش‌های انسانی را هدف می‌گیرد و زیرکی، اخلاق و عفاف انسان را نیز نشانه می‌رود ؛ باید برای در امان ماندن از این جنگ از بیداری لازم برخوردار باشیم.

وی در پایان صحبت‌های خود بار دیگر بر اقتدا و تأسی از رسول‌الله و پیروی از دستورات دین اسلام تأکید کرد.

کد مطلب 4762620

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