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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۵۲

محرومیت از مهر مادری عمده ترین علل کج روی جوانان است

محرومیت از مهر مادری عمده ترین علل کج روی جوانان است

کرج- خبرگزاری مهر:مدیرکل دفتر جذب مشارکت های اولیا و مربیان وزارت آموزش وپرورش با مهم دانستن نقش دو نهاد خانواده و آموزش وپرورش در تربیت فرزندان اظهار داشت: بیشترین عامل افزایش کج روی جوانان در جامعه به علت محرومیت از مهر مادری است .

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی لقایی عصر امروز در گردهمایی مدرسان آموزش خانواده کرج اظهار داشت: مشکلات کج روی و بزهکاری جوانان بیشتر در خانواده های بدسرپرست،بی سرپرست یا تک سرپرست مشاهده می شود و نهاد آموزش وپرورش وظیفه شناسایی این افراد رابر عهده دارد.

لقایی افزود: آموزش و پرورش باید فضای رشد استعداد دانش آموزان را فراهم کند واین امر تنها درصورت هماهنگی بین مدرسه و اولیا فراهم می شود.

وی تصریح کرد:انجمن اولیا و مربیان نقش موثری در شناسایی این خانواده ها دارد و با همکاری آموزش وپرورش می تواند فضای مناسبی را برای ارتباط با این خانواده ها و تربیت افرادی پر تلاش،فکور وشاداب ایجاد کند.

گردهمایی یک روزه مدرسان آموزش خانواده با هدف هماهنگی مربیان در زمینه تدریس کلاسهای آموزش خانواده و نیز انتخاب نماینده معتمد اولیا در شورای آموزش و پرورش شهرستان در کانون رشد این شهرستان برگزار شد.

در پایان این گردهمایی نماینده معتمد اولیا در شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج انتخاب شد

کد مطلب 476264

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