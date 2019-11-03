توضیح سخنگوی وزارت خارجه در مورد رفتار ظریف در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حواشی حضور امروز وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهتمام و احترام جناب آقای دکتر ظریف به قوه مقننه و نمایندگان ملت در تاریخ وزارت خارجه کشور بی سابقه است، خاطر نشان کرد: دیروز به وزارت خارجه ابلاغ شد که جلسه شورای عالی امنیت ملی به ساعت ۱۵ امروز یکشنبه منتقل شده است. از آنجا که حضور وزیر امور خارجه در جلسه شورا ضروری بود از هیات رئیسه مجلس خواسته شد طرح سوالات از ایشان را به دلیل تداخل جلسات به تعویق بیندازند تا به این جلسه مهم برسند که موافقت نشد؛ اما گفتند ایشان از ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۰ به مجلس بیایند و بعد تشریف ببرند. ایشان هم راس ساعت ۱۴ در صحن علنی حاضر شدند و جلسه هم ساعت ۱۴:۲۵ دقیقه شروع شد. دکتر ظریف تا ساعت ۱۴:۵۵ دقیقه (۱۵ دقیقه بیشتر از قرار قبلی) در مجلس ماندند و دو دور نوبت شان را صحبت کردند. بعد از آن بر اساس آئین نامه مجلس ایشان دیگر فرصت صحبت نداشتند. لذا با توضیح وضعیت و عذرخواهی از نمایندگان محترم گفتند که با اجازه به جلسه بعدی می روند و سخنان آقای ابطحی را از رادیو می شنوند. لذا اصولا این ادعا که ایشان باید می ماندند و پاسخ می دادند بلا وجه است؛ چون براساس آیین نامه داخلی مجلس ایشان بعد از سخنرانی جناب ابطحی حتی حق پاسخگویی هم نداشتند.

سید عباس موسوی افزود: این سومین حضور وزیر امور خارجه در صحن علنی علاوه بر حضور در کمیسیون ها در ۳ ماه گذشته برای پاسخ به ۸ سوال است.

موسوی تاکید کرد: هیچ وزیر خارجه ای در تاریخ ایران به اندازه دکتر محمد جواد ظریف برای پاسخگویی به مجلس نرفته است.