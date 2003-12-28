مذاكرات فني بازرسان آژانس انرژي اتمي با مقامات ليبي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مارك گازدكي سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي امروز اعلام كرد: " يك هفته پس از اعلام مقامات ليبي مبني بر توقف برنامه هاي توليد تسليحات كشتار جمعي اين كشور و با ورود روز گذشته بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به همراه محمد البرادعي دبيركل آژانس انرژي اتمي به ليبي براي رسيدگي به وضعيت برنامه هاي هسته اي طرابلس، امروز يك شنبه اين گروه از بازرسان مذاكرات فني خود را با مقامات ليبي آغازمي كنند."

گازدكي تصريح كرد: " البرادعي ديروز دررأس يك تيم بازرسي براي يك سفر سه روزه وغيرمنتظره براي بازديد از پايگاه هاي هسته اي ليبي وارد پايتخت اين كشور شد."