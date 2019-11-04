مسائل ارزشی و اعتقادی بین دانش آموزان نهادینه شود

احسان گوهری راد در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان، یادآور آگاهی، رشادت، قیام و مبارزه بی امان دانش آموزان و دانشجویان متعهد و متحد ایران اسلامی بر ضد رژیم منحوس شاهنشاهی و استکبار جهانی است که در نیل به اهداف مقدس و عظیم انقلاب اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

وی با اشاره به حضور مردم در راهپیمایی، افزود: مردم ما همواره نشان دادن که از ارزش های خود دست نخواهند کشید و از حق خود کوتاه نخواهند آمد هرچند که تحریم ها و سایر مسائل زندگی آن ها را دچار چالش کند.

گوهری راد با بیان این که دانش آموزان باید نسبت به استکبار جهانی آگاهی داشته باشند، اضافه کرد: یکی از گام های اصلی این است که این نظام ارزشی و مسائل اعتقادی را در بین دانش آموزان نهادینه کنیم.

وی گفت: این روز بزرگ، که به تعبیر امام خمینی (ره) انقلاب دوم نامیده شده است، حرکتی ثمر بخش و بی مانند در تاریخ انقلاب اسلامی است.

گوهری راد بیان کرد: ۱۳ آبان در زوایای مختلف آن نماد مقاومت و پایداری ملت شریف ایران در برابر استکبار جهانی آشکار است.

گوهری راد با بیان این که در این روز فرزندان دلیر ایران اسلامی از جان خود گذشتند و با قطره قطره خون خود انقلاب را تثبیت کردند، ادامه داد: این روز باشکوه یادآور زانو زدن دیو استکبار و جاودانه شدن خاطره دانش آموزانِ با شهامتی است که دلیرانه در برابر ظلم و جور و استکبار زمان، سینه سپر کرده و با مبارزه بی امان خود درسی فراموش ناشدنی به ابرقدرت های شیطان صفت دادند.