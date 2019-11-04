ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طبق آمار مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر سمنان را به لرزه درآورد، ابراز داشت: این رویداد ساعت ۲:۵۳:۴۳ بامداد در عمق ۸.۱۱ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

وی افزود: در ساعت ۲۳:۴۸:۲۰، شب گذشته نیز زمین‌لرزه خفیفی به قدرت ۲.۵ ریشتر در سرخه احساس شد که بلافاصله ستادهای مدیریت بحران در دو شهرستان به حالت آماده‌باش درآمدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان افزود: از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه‌ها تاکنون گزارشی دریافت نشده است.