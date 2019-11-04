به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی گیلان در سالن شهدای ناجا رشت، اظهار کرد: اهداف نیروی انتظامی در راستای اهداف و تحقق آرمان بلند اسلامی یعنی استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی است.

استاندار گیلان با اشاره به روز ۱۳آبان، گفت: این روز یادآور ایثارگری‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در راستای شکل گیری نهضتی که مایه آزادی ایران شد و در راستای تحقق این هدف بزرگ همواره ملت ایران شهدای زیادی تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه استکبار همواره در طول تاریخ مانع عزت و بزرگی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: امروز دشمن از تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران استفاده کرده و ملت ایران نیز همانند همیشه و به فرموده رهبر معظم انقلاب با سربلندی این سختی نیز عبور می‌کنند.

زارع با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نماد نظم و آرامش و امنیت و اقتدار است، تصریح کرد: امنیت و آرامش جامعه گیلان مرهون اتحاد مردم و تلاش نیروی انتظامی، اعضای شورای تامین و دستگاه قضا است که باید برای برقراری این آرامش همچنان بیش از گذشته همه دستگاه ها به نیروی انتظامی کمک کنند.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی و تحریم‌ها و با تاکید بر صف آرایی متحد و آرایش جنگی مناسب در این مبارزه نابرابر، ادامه داد: وجود انسجام و همدلی اساسی‌ترین مولفه و رمز موفقیت است که در نیمه اول امسال شاهد افزایش شاخص‌های امنیتی در استان گیلان بودیم.

زارع با اشاره به تلاش پلیس هوشمند و همکاری دستگاه قضا و مشارکت مردم در کشف سرقت‌های مهم و جرائم خشن در سطح استان گیلان، افزود: استان گیلان در تمام فصول سال میزبان گردشگران از سراسر کشور است و با وجود حجم تردد و ترافیک آمار تصادفات کاهش یافته است.

استاندار گیلان با تاکید بر آموزش همگانی و ارتقای مسئولیت پذیری، قانون پذیری شهروندان و آشنایی با حقوق شهروندی، گفت: گیلان استانی مرزی است و بهره مندی از مرز بعنوان پیشانی کشور زمینه ای برای مبادلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

زارع با اشاره به شهدای نیروی انتظامی کشور، اظهار کرد:نیروی انتظامی در صف مقدم برخورد با ناهنجاری‌ها و در راس قضاوت شهروندان قرار دارد که خوشبختانه به عملکرد مناسب با افزایش رضایتمندی مردم مواجه هستیم.

استاندار گیلان تاکید کرد: حفظ اقتدار توأم با رأفت با مردم و تلاش در راستای حقوق شهروندی باید در دستور کار نیروی انتظامی قرار گیرد.