  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

موانع سد راه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رفع شود

موانع سد راه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رفع شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار مورد توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: موانع سد راه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه موانع سد راه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رفع شود، اظهار داشت: جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.

وی اظهار داشت: شش هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت اشتغال در سال گذشته به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این استان داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: افزایش منابع و اعتبارات و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این استان زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در این استان شده است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد اشتغال از مهمترین اولویت های مسئولان ارشد استان است و حرکت در این مسیر ضروری است.

وی بیان کرد: ایجاد اشتغال زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این استان توانمندی های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد که این ظرفیت ها معرفی شوند و سرمایه گذاران جذب استان شوند.

وی ادامه داد: توسعه بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی و... در این استان ضروری است و باید تلاش شود که سرمایه گذاران در این بخش ها جذب شوند.

کد مطلب 4762926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها