به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه موانع سد راه سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری رفع شود، اظهار داشت: جذب سرمایه گذار زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.

وی اظهار داشت: شش هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت اشتغال در سال گذشته به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در این استان داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: افزایش منابع و اعتبارات و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این استان زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در این استان شده است.

وی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد اشتغال از مهمترین اولویت های مسئولان ارشد استان است و حرکت در این مسیر ضروری است.

وی بیان کرد: ایجاد اشتغال زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این استان توانمندی های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد که این ظرفیت ها معرفی شوند و سرمایه گذاران جذب استان شوند.

وی ادامه داد: توسعه بخش های گردشگری، صنعت، کشاورزی و... در این استان ضروری است و باید تلاش شود که سرمایه گذاران در این بخش ها جذب شوند.