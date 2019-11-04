به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت در جریان بررسی کلیات طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها، گفت: ملت ایران در مقابل زور، ظلم و ستم سر خم نمی کنند. آمریکا می خواهد در برابر ملت های جهان و ملت ایران قلدری کند اما خیال خامی دارد. ملت ایران به راحتی کوتاه نمی آید.

وی تاکید کرد: آمریکا چهره واقعی خود را نمایان کرده و یکطرفه تمام تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا خواستار مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی است این در حالی که ایران یک بار مذاکره کرده و به تعهدات خود عمل کرده است. از کجا معلوم که دوباره مذاکره ای انجام شود و آمریکا به آن پایبند بماند.

پزشکیان گفت: ملت ایران و ملت های آزاده جهان قاطعانه در برابر ظلم و ستم خواهند ایستاد و سر خم نخواهند کرد.