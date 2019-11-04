حماسه حضور مردم شیراز در ۱۳ آبان/ مرگ بر آمریکا اولویت اول

به گزارش خبرنگار مهر، مردم و دانش آموزان سومین حرم اهل بیت(ع) در سیزدهمین روز از آبان ماه در جهت تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و شهدا باز هم در خیابان ها حماسه آفریدند تا نشان دهند راه شهید فهمیده و راه انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.

از سراسر شهر شیراز شاهد حضور دانش آموزانی هستیم که آینده سازان این استان و کشور هستند و دانش آموزان معتقد هستند که تنها با مقابله با آمریکا است که می توان به موفقیت رسید.

آمریکا ، آمریکا،مرگ به نیرنگ تو

اولین نکته ای که در میان صحبت های دانش آموزان قابل توجه بود این بود که همان شعار هوایی که در اوایل انقلاب شاهد سر دادن آن بودیم اکنون نیز با آن مواجه بودیم.

محمد پورسعیدی دانش آموزی است که شاید شبیه تمامی نوجوانان جامعه باشد اما وجود چفیه او را کمی متمایز تر از دیگران کرده است و اولین جمله ای که از این نوجوان با آن برخورد کردیم شعار «امریکا، امریکا، مرگ به نیرنگ تو» است.

پورسعیدی در ادامه گفت و گو با خبرنگار مهر هدف خود را از حضور در این راهپیمایی تنها یک موضوع دانست و آن موضوع مقابله با فرهنگ آمریکایی است.

او که روز گذشته(١٢ آبان) در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس با دانش آموزان نیز به سخنرانی پرداخته بود ادامه داد: سبک زندگی ایرانی -اسلامی اکنون در حال مقابله با سبک زندگی اروپایی -امریکایی است و اگر دانش آموزان که آینده سازان این کشور اند مبلغ این سبک زندگی باشند نگرانی برای گسترش سبک زندگی اروپایی -امریکایی نخواهیم بود.

گفت و گوی خبرنگار مهر با این نوجوان به پایان رسید و او به حرکت در مسیر راه پیمایی ادامه داد و به خیل عظیمی از دانش آموزانی اضافه شد که در حال شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم اشغالگر قدس بودند.

شاید سال ها از شهادت حسین فهمیده گذشته باشد اما حضور دانش آموزان در مراسم راه پیمایی روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی نشان داد که شهید فهمیده، فهمید که راه او همچنان ادامه دارد و این مسیر هیچگاه خالی از رهرو نمی شود.