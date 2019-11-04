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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۲

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین:

کشف ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز از یک خودرو در قزوین

کشف ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز از یک خودرو در قزوین

قزوین- معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین از کشف بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز از یک خودرو سواری در قزوین خبر داد.

یداله کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:  طی بازدید کارشناسان این اداره کل از واحدهای عرضه سطح شهر یک دستگاه خودرو سواری در حال توزیع محموله مرغ بسته بندی در شرایط نامناسب دمایی و فاقد مجوز به واحدهای عرضه مشاهده و متوقف شد.

وی افزود: در این بازدید بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

کلهر  با اشاره به عدم رعایت شرایط بهداشتی حمل در مورد این محموله تاکید کرد: فرآورده های خام دامی باید در دمای مناسب و با خودرو یخچالدار حمل شده و دارای مجوز حمل بهداشتی از مبدا بوده و در مقصد نیز توسط ادارات دامپزشکی شهرستان تایید تخلیه گردد.

 معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین در پایان با اشاره به توقیف محموله فوق تصریح کرد: پس از نمونه برداری از گوشت مرغ توقیف شده، راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4762943

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