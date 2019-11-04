کشف ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز از یک خودرو در قزوین

یداله کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بازدید کارشناسان این اداره کل از واحدهای عرضه سطح شهر یک دستگاه خودرو سواری در حال توزیع محموله مرغ بسته بندی در شرایط نامناسب دمایی و فاقد مجوز به واحدهای عرضه مشاهده و متوقف شد.

وی افزود: در این بازدید بیش از ۲۰۰ کیلوگرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

کلهر با اشاره به عدم رعایت شرایط بهداشتی حمل در مورد این محموله تاکید کرد: فرآورده های خام دامی باید در دمای مناسب و با خودرو یخچالدار حمل شده و دارای مجوز حمل بهداشتی از مبدا بوده و در مقصد نیز توسط ادارات دامپزشکی شهرستان تایید تخلیه گردد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین در پایان با اشاره به توقیف محموله فوق تصریح کرد: پس از نمونه برداری از گوشت مرغ توقیف شده، راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.