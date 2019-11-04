به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) با ۱۸۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در این جلسه، کلیات طرح «الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها» را به تصویب رساندند.

پس از تصویب کلیات این طرح، وکلای ملت فریاد «مرگ بر آمریکا» در صحن علنی مجلس سر دادند.

همچنین مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: جزئیات این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده می‌شود تا پس از بررسی، در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

در جریان بررسی این طرح، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس گفت: همه ما لیست بلند جنایات آمریکا علیه ایران را می‌دانیم و بر این مسئله واقفیم که اسناد لانه جاسوسی در بیش از ۷۰ صفحه چاپ شده و در اختیار ما است و نسل جدید و آینده هم باید از این لیست بلند بالای جنایات آمریکا اطلاع داشته باشند.

وی ادامه داد: قطعاً بررسی و کنکاش در این اسناد به ما درس‌های بسیار زیادی می‌دهد و همه ما به یاد داریم که سفارت آمریکا در ایران، اتاق فرماندهی آشوب بود، آمریکایی‌ها در ایران به دنبال نفت ما بودند و هیچ‌ چیز دیگری از ما نخواستند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: آمریکایی‌ها از ابتدا قابل اعتماد نبودند و گذشته، آینه آینده است و باید مراقب باشیم که مبادا تاریخ تحریف شود.