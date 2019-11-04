به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی گفت:د ر اجرای طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با متخلفان اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات یک شرکت تولیدی قند در تبریز به دلیل عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی در این اداره کل تشکیل پرونده و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد که یک شرکت تولیدی قند در تبریز مقدار یک هزار تن شکر برای تبدیل به قند از طرف شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس حواله صادره سهمیه دریافت کرده تا با نرخ مصوب آن را عرضه کند و همچنین این شرکت یک هزار تن دیگر نیز با استفاده از برگ و مهر یک شرکت قند دیگر دریافت کرده است.

رایگانی ادامه داد: پس از استعلام های لازم مشخص شد سهمیه ای که به نام هر دو شرکت گرفته شده است فاقد پروانه بهره برداری است و جمعا این شرکت دو هزار تن شکر دریافت کرده که بدون تبدیل به قند و به صورت عرضه خارج از شبکه آن را به فروش رسانده است.

وی اظهار داشت: متهم ۳۵۰ تن شکر نیز از سهمیه استانی دریافت نموده و ضمن تبدیل به قند بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری بالاتر از نرخ مصوب در سطح استان عرضه و مرتکب تخلف گرانفروشی شده است.

رایگانی تصریح کرد: متهم در اظهارات خود عنوان کرد که تمامی سهمیه های دریافتی شکر را به قند تبدیل و به بازار عرضه کرده اما به دلیل عدم ارائه مدارک محکمه پسند، نهایتا به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای گرانفروشی و پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال برای فروش خارج از شبکه شکر به واسطه انتقال سهمیه مقرر به سایر مناطق جغرافیایی؛ جمعاً ۱۳۷ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.