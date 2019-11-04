به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در پی کناره گیری «جان برکاو» از ریاست مجلس عوام، پارلمان انگلیس امروز دوشنبه رئیس جدید خود را انتخاب می کند.

«لیندسی هول» معاون برکاو از حزب کارگر، به همراه «هرت هارمان» و «النور لاینگ»، نامزدهای تصدی ریاست مجلس عوام هستند.

به نظر می رسد که لیندسی هول از شانس بیشتری برای تصدی ریاست مجلس عوام برخوردار باشد.

اگر در رای گیری برای انتخاب رئیس مجلس، هیچ یک از نامزدها رای اکثریت را کسب نکنند نامزدی که کمترین رای را کسب کرده حذف می شود و رای گیری تا زمانیکه یکی از نامزدها رای اکثریت را کسب کند ادامه می یابد.