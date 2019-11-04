محکومیت ۵۲۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در قزوین

هوشنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین انجام ماموریت در محور اتوبان قزوین – رشت با مشکوک شدن به یک خودرو باری پس از متوقف ساختن آن ۳ هزار و هفتصد لیتر گازوییل را کشف کردند.

سرپرست تعزیرات حکومتی افزود: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع شد و این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۵۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.