کیفیت توپ افتضاح بود/ به خاطر همسر و فرزندم در ایران ماندم

محبتبی میرزاجانپور بازیکن تیم والیبال شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی این تیم مقابل تیم پیکان و پیروزی ورامین در این مسابقه، گفت: بازی پیچیده‌ای مقابل پیکان داشتیم. ست نخست را خوب آغاز کردیم اما در ست دوم نتوانستیم مانند ست اول شروع کنیم. پیکان بسیار خوب سرویس زد و جوانان خوبی در اختیار دارد. آنها خیلی خوب مقابل ما بازی کردند و توانستند بازی را به ست پنجم بکشانند. با استفاده از بازیکنان با تجربه در زمین موفق شدیم در نهایت پیروز شویم.

بازیکن تیم والیبال شهرداری ورامین درباره فشردگی مسابقات لیگ نیز گفت: در همه جای دنیا زمانی که رقابت‌های انتخابی المپیک در پیش است فشار رقابت‌های لیگ را کم می‌کنند، تعداد تیم‌ها را کاهش می‌دهند و طوری برنامه ریزی انجام می‌دهند تا در هفته یک بازی برگزار و فشار کمتری به تیم ها وارد شود تا بتوانند کنترل مسابقات را در دست گیرند و ملی پوشان تحت فشار قرار نگیرند. متاسفانه امسال دقیقه ۹۰ برنامه ریزی کردند و همه چیز پیچیده است.

وی ادامه داد: روز قبل از بازی مقابل پیکان در سالن تمرین، توپ نداشتیم. نور سالن افتضاح بود. در روز بازی نور سالن را تغییر دادند. قبلا این طور نبود. کیفیت توپ افتضاح بود. انگار به توپ یک کیلویی اسپک می زدیم. باید توپ جدید را از سه روز قبل در اختیار قرار دهند نه روز بازی. این درست نیست.

میرزاجانپور درباره حضورش در لیگ ایران نیز گفت: رقابت‌ها با بازگشت برخی از لژیونر ها فشرده تر شده است. من نیز به دلیل اینکه فرزندم در راه بود باید در ایران در کنار همسر و فرزندم می ماندم.